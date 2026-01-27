美女主播直播飆8千人 獻舞慶祝喊：上一次是幼稚園

【緯來新聞網】鏡新聞主播陳園淳近期回歸主持台內 YouTube 直播節目《中午鏡來講》，為刺激網友收看，她於1月12日放話，只要直播時線上收看人數突破7,000人，就要現場跳舞答謝粉絲。沒想到不到一週，節目直播人數從過往平均約4,000人，連續多天衝破7,000人，1月19日這天更一舉飆升到8,500人。

《中午鏡來講》主播陳園淳。（圖／鏡新聞提供）

得知消息的陳園淳又驚又喜，但一想到得在直播中跳舞，仍緊張到不知所措，甚至一度想預先錄製跳舞影片替代，卻被同事當場點破「既然承諾了，就得現場跳！」讓她崩潰大喊：「我上一次公開跳舞是幼稚園的時候！」



到了實現承諾的這一天（1月27日），陳園淳上週五就先拉著節目導播在會議室排練舞蹈，直播前還偷偷加緊練習。就在節目尾聲，她鼓起勇氣大跳近期夯爆的「撒嬌舞」，跳完一遍後還拉著節目來賓一起再跳一次，大方展現舞姿，讓網友紛紛留言「好可愛的園淳」、「給過給過」，更有人當場截圖留念。曾是熱舞社成員的導播也現場給出8分高分，讓陳園淳自信笑說：「我是不是被主播耽誤的舞棍？」



其實跳舞前她真的緊張到不行，前一天甚至因壓力太大引發膀胱炎，還一直擔心會不會因為這段跳舞「毀了節目」。沒想到抱著病體豁出去跳完「撒嬌舞」後，整個人完全放開，還自封為「鏡新聞舞棍」，似乎跳上癮的她更放話：「下次跳舞就是線上直播人數破萬的時候！」鏡新聞官方 YouTube 節目《中午鏡來講》每週一至週五中午12：30 線上直播。

