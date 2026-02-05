美女主播私下超少根筋 被髮型師嗆：眼睛大是裝飾品

美女主播古彩彥2022年驚爆捲入電視台宮鬥風波，她遭3名女主播聯手霸凌，她曾尷尬發文自嘲：「又紅了」。她3日發文自認少一根筋，每天合作的化妝師懷孕了，她卻視而不見，髮型師覺得她太可憐說出真相，還虧古彩彥：「眼睛大是裝飾品」。

古彩彥3日在社群曬出對話紀錄，表示幾乎每天合作的化妝師懷孕當媽媽了，且都已經7個月，她卻不知情，古彩彥說：「因為我只看她頸部以上聊天，甚至（聽說）她故意挺起肚子跟我講話，我依舊視而不見」，她甚至還在聊天時勸化妝師可以再接再厲生一個，讓化妝師和髮型師傻眼，私下狂猜古彩彥到底是開玩笑還是裝傻。

古彩彥說，後來髮型師看不過去說出真相，讓她自首：「我的觀察力真的太糟糕了，或者我根本沒有觀察」，大家虧她眼睛大卻無用，化妝師攤手說：「看來再藏一下就可以等到生再跟你說了，我都快生了說」，古彩彥回：「你都欺負我，現在是怎樣，全天下都知道，只有我不知道」。網友笑回：「這樣真的很『瞎』欸」、「妳的大眼睛是假的嗎」。

先前張靖玲等多名主播2022年爆出疑似霸凌古彩彥，2024年張靖玲狀告前東家要求復職，卻被法院駁回，相關的霸凌事項曝光，還有張靖玲戴手套摸古彩彥桌上水晶球的監視器畫面，對此，古彩彥先前尷尬自嘲：「又紅了」，有人提醒她：「忍著就是為了更強而有力的反擊，漂亮的一仗！」，她回應：「戰場很多耶，我的天」，並強調：「應該還沒熬過來，流彈好多，謝謝」，高EQ回應風風雨雨，有人特別發文送暖，她也回：「很謝謝長文安慰」。

