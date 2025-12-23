美女主播送暖到非洲！齊響應舊鞋救命 謝承均、江宏恩也捐鞋

台八演員江宏恩、謝承均、馬幼興、李睿紳響應捐鞋活動。（圖／三立提供）





三立在聖誕節前夕，號召了全體公司同仁，與舊鞋救命協會一同匯聚愛心資源，共同響應「三立ESG無國界 同心鞋力到非洲」活動。今(23日)活動中，新聞主播李文儀、朱培滋、高毓璘、黃家緯、相振為，及台八演員江宏恩、謝承均、馬幼興、李睿紳都響應活動，以實際行動投入公益。

擔任此次活動公益大使的主播朱培滋分享，過去曾在巴西當過交換學生，親自走訪海外貧民區，深刻了解到沒有鞋子穿的不便性，因此她個人此次也捐出十雙鞋，她表示這些鞋都具有回憶，自從結婚後，現在對這類關懷會更有感觸，「自己過得好幸福，能多做就多做一點。如果這些小朋友穿了鞋能平安長大，這些是一件好事。」

主播相振為、高毓璘、朱培滋、黃家緯、李文儀齊響應捐鞋到非洲活動。（圖／三立提供）

主播李文儀則分享，2023年她前往非洲索馬利蘭出差，親眼見到因連年旱災造成上百萬難民流離失所，許多孩子赤腳行走在滿布碎石、甚至有毒蠍的泥土地上，一家近十口人擠在狹小帳篷中，一天僅能吃上一、兩餐，讓她更深刻感受到生活在台灣的幸福。主播高毓璘則說，感謝這次捐贈活動，讓她能帶著愛買鞋的兒子一起整理鞋櫃，她認為這不只是捐鞋，更是一堂讓孩子學會把消費轉化為愛心的生命教育課，既有意義，也讓鞋櫃「輕鬆又開心」。

曾赴非洲馬達加斯加採訪的主播黃家緯，也捐出當年深入礦區時穿的鞋子，感性表示：「當時只有我一個人穿鞋，心裡其實很愧疚，這次終於能補上那份遺憾。」相振為則分享，過去在非洲採訪時，一件被自己視為舊衣的物品，卻成了當地人珍惜的日用品，讓他更深刻體會物資差距的現實。

舊鞋救命協會創辦人楊右任也到場致謝，透露近期募集物資踴躍，短時間內湧入超過9萬件包裹，倉庫一度爆滿，目前急需志工協助整理與分類，也呼籲民眾捐贈前務必確認鞋況，尤其12歲以下孩童可穿、具包覆性的鞋款最為迫切。



