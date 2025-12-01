美女主播遭嫌胖「要注意飲食」！粉絲護航「1句話」感動鄭亦真
中天美女主播鄭亦真懷孕期間仍堅守岡位深刻感受網友們細膩的觀察力，在還沒正式公布喜訊前，早已有粉絲在留言區猜測：「是不是有好消息了。」而隨著月份增加、肚子逐漸明顯後，有位新加入聊天室的網友直言：「這位女主播好像有點胖！要注意飲食。」結果立刻有鐵粉跳出來護航：「主播懷孕中啦！」讓她不禁又感動又好笑。
歲末桌曆首度與女兒「同框」 鄭亦真直呼意義非凡
鄭亦真也提到，孕期中播報，時常收到粉絲留言提醒她多坐下、多喝水等，都讓她感覺十分溫暖「粉絲的貼心與關懷也讓我深刻感受到螢幕前那份真誠的連結與陪伴。」今年的桌曆拍攝與女兒「同框入鏡」，對鄭亦真來說真的是意義非凡：「恰好在歲末留下最溫馨、也最值得珍藏的紀錄。」
胎名「小桃」背後原因曝光 正式名字差點變「流星雨」
踏入新聞圈19年，從大學剛畢業的少女，到現在成為一名母親，她回憶：「這段歷程彷彿人生的縮影，讓我更深刻體會到生命的轉變與力量。」此外鄭亦真也分享女兒的胎名『小桃』，她笑說：「因為懷孕時正逢水蜜桃盛產、而她本身又非常喜歡吃桃子。」至於正式名字，她與老公花了許多心力討論，不希望太常見，也擔心太特別會讓孩子未來覺得難寫、難唸，甚至可能被取綽號，之前有想到一個很優雅的名字，但礙於念快一點很像「流星雨」擔心未來會被拿來開玩笑，最後還是作罷。
迎接新手媽媽生活既興奮又忐忑 夫妻分工、家人支援增添安心
即將展開育兒生活，讓她既期待又忐忑，鄭亦真坦言，目前還難以預想生活的變化，但在家庭上投入的時間和心力一定會比以往更多，同時也很希望能繼續兼顧熱愛的新聞工作，「最擔心的還是睡眠不足會不會影響工作。」
鄭亦真在和老公討論過分工後，她發現兩人是很互補的組合：「我本身是夜貓子，老公則是早上六點準時起床的晨型人，這樣剛好能輪流照顧寶寶。」加上娘家與婆家都在台北，如遇臨時出差或突發狀況，雙方家人這支「神隊友」可以支援，讓她對新生活多了不少安心。
