美女主播鄭亦真喜迎元旦寶寶 送女兒台積電股票當大禮

【緯來新聞網】中天主播鄭亦真今（2）日在社群平台分享生女喜訊，她自12月12日起就開始待產，在元旦順利生下寶貝女兒小桃，她在臉書寫下：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子，謝謝上帝帶著妳來到我跟歐巴爸爸的生命中，因為有妳，讓我們的人生又多了一份豐盛的恩典。」

中天主播鄭亦真分享生女喜悅。（圖／中天新聞提供）

鄭亦真表示自己是很幸運的孕婦，完全沒有孕吐、水腫或便秘等症狀，甚至連晚上也睡得比懷孕前來的好。雖說外表看不出來懷孕帶來的變化，但整個孕期鄭亦真體重其實增加近20公斤，懷孕後期體重來到75公斤，是她人生最高點，「寶寶瘋狂加倍長大，預計可能生出來會是圓滾滾的寶寶。」她也分享待產期間，老公很用心陪伴，隨著肚子越來越大，完全無法彎腰撿東西，每當東西掉到地上，老公都會主動收拾，讓她十分感動：「他真的是讓我過著公主般的生活。」



隨著女兒誕生，鄭亦真也母性爆發，一切都會想以女兒為優先，「以前很愛追劇到半夜，當媽媽以後絕對是女兒第一，以後就是半夜起來餵奶、換尿布。」至於預計何時回歸主播台，她表示等女兒適應托嬰中心並且作息正常後，但出月子中心後她就會開始恢復運動，希望返回螢光幕前時至少要瘦15公斤，目標是穿回原尺寸的主播服。她也分享老公很期待前世情人的到來，夫妻倆也特別準備要給女兒的『見面禮』：「我們準備了台積電的股票給女兒！讓她一出生就成為護國神山的小小股東。」

中天主播鄭亦真在元旦順利產女。（圖／中天新聞提供）

中天主播鄭亦真表示跟老公準備了台積電股票給女兒當見面禮。（圖／中天新聞提供）

