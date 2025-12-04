美女主播高毓璘突收家長私訊 唸對「蛤蜊」竟被小學生指定：以後只看妳

美女主播高毓璘。（圖／翻攝自臉書／主播 高毓璘）

新聞女主播高毓璘除了有專業播報能力，加上出眾外貌和穠纖合度的身材都讓她獲得一票觀眾支持。高毓璘平時樂於透過社群分享日常，最近她曬出一名家長的私訊，稱家中2名小學生指定要看她播報新聞，只因為她唸對「蛤蜊」的發音。

高毓璘今（4）日下午在臉書發文，上傳一張漂亮的美照外，還有一張來自網友的私訊截圖，從內容看出是一名家長透露家中有2名分別就讀四年級和二年級的小學生，他們都對高毓璘主播讚譽有加，「他們說您是他們在電視上聽到第一位把蛤蜊音唸對的主播」，因此指定以後傍晚都只看高毓璘播報新聞。

女主播高毓璘最近在社群分享，有一名家長私訊她，稱他們家有2名小學生，聽了她唸對「蛤蜊」，被指定以後只看她播報新聞。（圖／翻攝自臉書／主播 高毓璘）

對此，高毓璘自豪地說，「老師在上課，高主播有在聽！」還特地把蛤蜊的注音標記出來，正確注音是「ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ」，並非大眾口語習慣的「ㄍㄜˇㄌㄧˋ」，也隔空和粉絲們互動說，「你唸對了嗎」。最後高毓璘把這個功勞歸在兒子身上，「陪公子讀書的功效展現在這裡」。

貼文底下有不少網友留言，「昨晚聽到高主播講出來的時候，心想難得有人講對」、「果然是名不虛傳的高主播」。有些人則說看了高主播，才知道原來自己一直唸錯，「我都唸葛力」。

