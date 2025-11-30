美女主播「巨乳放桌上」爆紅！ 今揭離開電視台原因

〔記者王靖惟／台北報導〕日本NHK主播中川安奈擁有精緻外貌，曾因為傲人上圍及穿搭，引起爭議，先前上傳一張把胸部放在桌上的照片爆紅，遭到電視台警告，甚至離開電視台，近日她透露離開電視台的原因。

據日媒報導，《J-CAST NEWS》報導，中川安奈在26日播出的日本綜藝節目中講述煩惱，她說「大家總是關注我的戀愛話題或時尚，但我也希望我的播報技能被認可」提及為何離開NHK電視台，中川安奈表示「在NHK的確嘗試了很多工作，但我感覺繼續待下去，紅白的主持似乎很困難。」她表示《紅白歌唱大賽》是大家憧憬的舞台，「而我已經偏離了那條道路」。她因此決定辭職，換跑道多做嘗試，這也是她首度公開離開的原因。

廣告 廣告

中川安奈因上圍傲人、身材窈窕，曾被封為主播界的「峰不二子」。2024年赴巴黎轉播奧運時，因上衣穿搭被懷疑白色外套下沒穿衣服，造成騷動，傳出將離開NHK時就掀起各家搶人大戰，最後她選擇當自由主播，並拍攝清涼寫真集。

【看原文連結】

更多自由時報報導

濱崎步上海開唱臨時被取消！「仍獨自登台唱完」空蕩畫面流出

邱澤「世紀婚禮」娶許瑋甯 五星級奢華菜單曝光「成本飆破300萬」

下週恐迎首波「霸王級寒流」…12生肖11/30～12/6運勢分析

病情惡化？袁惟仁傳送醫急救 前妻陸元琪12字發聲

