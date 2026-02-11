美女健身教練遭集體性霸凌 館長「講到胃痛」回應：不偏袒

旗下「成吉思汗健身俱樂部」爆發性騷事件，館長在直播中回應。翻攝YT＠館長惡名昭彰



網紅「館長」陳之漢經營的「成吉思汗健身俱樂部」，近日爆出職場性霸凌爭議，女教練向週刊指控，長期遭已婚店長騷擾，拒絕告白後卻被逼退，轉往其他分店又被言語性騷擾，讓她身心俱疲。館長昨（2/10）在直播中回應，跟當事人雙方都不熟，不會偏袒任何人，更一度情緒激動到胃痛。

館長昨結束遊戲實況後談到此事，強調自己跟雙方當事人不熟，沒有必要袒護任何人，這種事發生了就是合法、合規處理。過去已處理過很多次類似爭議，直到2019年他被告上法院，他才重新審視流程，強調「什麼事情都要有憑證」。

館長透露，女方去年10月15日離職，今年1月13日在Threads上發現此事，16日成立調查小組，並通報律師、寄掛號信給雙方當事人21日開性平會。不過女方因未收掛號信，公司撥電話告知，但女方表示身體不適，無法到場。男方1月23日到公司參與會議，公司委任律師也在場。

館長說，2月5日公司決議性平案件成立，也祭出懲處，男方須接受性別教育課程10小時、記大過1次、警告函1封，也把調查決議寄給當事人雙方，他們可在30天內提出復議。

館長強調，全案調查都照法律進行，也跟其他員工詢問男方當事人平日為人，看看是否還有霸凌爭議。他對這件事也相當憤怒，直播到一半，站起來活動身體時還說「胃又痛了」。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

