美女啦啦隊員同房繼弟後命喪郵輪！恐怖內幕曝光

一名18歲啦啦隊員跟家人搭郵輪出遊，卻被發現死在客房中。（示意圖／pixabay）





美國佛州一名18歲啦啦隊員安娜（Anna Kepner）上月初跟家人搭乘郵輪出遊，卻被發現陳屍在客艙床鋪下，驗屍證明顯示安娜死因為他殺。這起命案昨（5）日的庭審中，安娜的16歲繼弟正式被視為命案嫌疑人。安娜的父親對此表示難以置信，但他也表示，若真是繼弟涉案，希望司法能夠讓他「為自己的行為負責」。

根據《People》報導，11月初，安娜跟家人共同搭乘遊輪旅行，卻被發現死在客艙的床下，當時死亡證明顯示她的死因為窒息，現場鑑定後判定死因為他殺，當時警方未公開嫌疑人姓名，但現在消息隨著繼母和前夫的監護權官司中流出，繼弟在命案發生不久就被列為刑事調查對象。

檢警調查一個月後顯示，16歲的繼弟是安娜死亡時唯一在房間內的人，法院在庭審中也認定繼弟是這起死亡案件的嫌疑人，目前FBI仍在繼續調閱證據、檢視案情。繼母的前夫在安娜命案後提起監護權訴訟，想要回與被列為嫌疑人的16歲繼弟同父同母的9歲女兒，他認為讓9歲女兒與疑似犯下大錯的兒子同處，對女兒有極高的風險，因此才讓繼弟早已成為調查對象一事流出。

安娜的家屬面對目前司法調查的方向指向繼弟是命案嫌疑人，安娜父親震驚表示，繼子平時看起來是很普通的孩子，他從未想過繼子會與命案有關，他也直言無法確定繼子是否犯案，但也不能否認繼子犯案的可能。安娜的祖母接受《People》訪問時形容，平時繼姊弟兩人關係融洽，「像是兩顆相連的豆子」，難以接受案情的走向竟是這樣。

