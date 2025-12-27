生活中心／李世宸、張智凱、黃兆康、SNG 新竹報導

PLG職籃啦啦隊洋基女孩最新一波練習生，其中一人是長腿美女「亮亮」陳亮彤，年僅18歲的她，過去童星出身，出演連續劇"多情城市"，還一人分飾兩角，如今搖身一變成了亮麗的啦啦隊員，陳亮彤回憶拍片時勤做筆記的那些日子，透露自己三年前，看到李多慧的表演，讓他也決定挑戰啦啦隊徵選！

俐落舞技，兼具性感與動感，PLG職籃啦啦隊練習生27號正式亮相。這位一雙大眼睛和長腿的洋基女孩亮亮，陳亮彤，年僅18歲就加入洋基工程，是隊上最年輕的練習生！洋基女孩陳亮彤：「大家好，我是亮亮。」開朗性格、甜美笑容，是不是覺得她，好像有點眼熟？其實她5年前就曾出演八點檔多情城市，在劇中出演雙胞胎，還一人分飾兩角，分別是幼年的思思和念念。

美女啦啦隊「亮亮」曾演鄉土劇！ 「多情城市」分飾兩角

陳亮彤2020年出演八點檔多情城市。（圖／民視新聞）





陳亮彤 "多情城市"(2020)：「好啊，好啊，哪有可能，哪有可能這樣。」洋基女孩陳亮彤：「不知道大家還記得不記得我，那時候其實覺得滿難的，然後一次要(演兩個)，兩個人不同的個性，然後要演的比較鮮明一點，就要去揣摩說妹妹是什麼個性，然後姊姊是什麼個性，然後自己要做筆記。」





陳亮彤年僅18歲就加入洋基工程啦啦隊。（圖／民視新聞）





這段經歷，成為她成長的養分，也讓觀眾對她印象深刻，愛跳舞的她常在IG曝光自己跳舞的影片，不過何時起心動念，真的想來參加啦啦隊？陳亮彤也曝光關鍵人物。洋基女孩陳亮彤：「15歲的時候就看到多慧姊姊，然後還有很多台灣的啦啦隊員在場上跳舞，我就感覺很熱血，很好玩，也要幫球隊應援，然後帶動大家的氣氛，所以就來甄選 ，我記憶力不好，所以我是回家之後，我要一直練習一直練習，我們隊很多都是啦啦隊，我不是，我是演員出身的，我就很努力的一直在練習，然後拉筋，然後還有減肥，大家都好瘦。」畢竟過去是一人跳舞，現在要團體一起跳，陳亮彤一邊兼顧課業，一邊認真學習，還請大家期待她的表現。









