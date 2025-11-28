美女子搭郵輪遊加勒比海神秘失蹤 警狂搜一週發現重大線索

一名美國女子日前在加勒比海郵輪旅行期間神秘失蹤，引發大規模搜尋行動。當地警方經過一週調查後於27日發布驚人消息，指出該名下落不明的女子可能只是自行入住了島上的一家飯店。

55歲的埃文斯在豪華郵輪旅行中離奇消失。（示意圖／翻攝Holland America）

根據《紐約郵報》，55歲的埃文斯（Ann Evans）原本搭乘荷美郵輪公司（Holland America Line）的郵輪遊加勒比海。她於本月20日參加加勒比海東北部的聖馬丁島（Sint Maarten）岸上觀光行程，與其他乘客一同下車參觀後下落不明，之後未能返回郵輪，被正式通報失蹤。

廣告 廣告

聖馬丁島被荷蘭和法國分成2部分管轄，兩國執法機構隨即展開了緊急搜尋行動，試圖尋找這名失蹤的美國女子。

經過一週的搜尋，案件出現出人意料的轉折，聖馬丁島警方表示，一名與埃文斯特徵相符的女子使用她的護照，在島上法屬區域的一家飯店辦理了入住手續，「據報導，她也被目擊出現在該飯店周邊地區」。

這艘郵輪於11月16日從美國佛羅里達州羅德岱堡（Fort Lauderdale）出發，航行至加勒比海多個目的地，包括聖露西亞（Saint Lucia）和巴貝多（Barbados）。郵輪預計將於28日返回佛羅里達。警方也呼籲埃文斯主動聯繫家人，讓他們知道她平安無事。

延伸閱讀

廣告收入下滑、不敵AI競爭？傳百度啟動大規模裁員

黃仁勳快閃來台！證實已探視張忠謀：他狀態很好

傳谷歌搶晶片大單！輝達股價重挫仍發文恭喜 自信技術領先一代