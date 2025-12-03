《美女孔心》婚禮戲神預言！珉雅峇里島甜嫁溫朱莞 絕美現場照曝光

Girl's Day成員珉雅與溫朱莞在峇里島浪漫完婚。翻攝IG@bbang_93

Girl's Day成員珉雅日前在峇里島浪漫完婚，32歲的她與大10歲的演員老公溫朱莞，夢幻婚禮極其低調，僅邀請雙方至親好友到場，連珉雅的成員們都沒受邀，兩人直到昨（3日）天才透過IG分享婚禮花絮照。

峇里島海邊婚禮照曝光

珉雅（右）緊緊牽著老公溫朱莞的手，新婚喜悅藏不住。翻攝IG@bbang_93

從小倆口曬出的婚禮照可見，這場在沙灘舉行的戶外婚禮，低調不失溫馨，珉雅身上的純白婚紗，更襯托出新嫁娘的優雅氣質，讓網友大讚「最美新娘」！

小倆口的牽手照浪漫溫馨。翻攝IG@onjuwan1211

《美女孔心》神預言！珉雅真的嫁給溫朱莞

32歲的珉雅，2010年隨四人女團Girl's Day出道，2016年首部挑大梁的戲劇女主角作品《美女孔心》，就是與溫朱莞合作，當時珉雅還曾在劇中幻想與溫朱莞步入禮堂，沒想到這場假想婚禮竟在現實生活中成真。

廣告 廣告

珉雅溫朱莞美女孔心珉雅（右）早在《美女孔心》就為溫朱莞披嫁紗。翻攝SBS

當年兩人為戲受訪時，曾互相提起對方，溫朱莞大讚珉雅，「明明是偶像，卻完全沒有裝可愛，很努力地投入角色。」珉雅也誇溫朱莞是「氣氛製造機」，對彼此印象都很好。

溫朱莞大珉雅10歲，陪著她走過父親離世的低潮。翻攝IG@onjuwan1211

而讓兩人擦出愛火的則是音樂劇《那些日子》，這是珉雅第一部音樂劇女主角作品，小倆口當時透過密集的排練以及演出日程，從朋友升格戀人。溫朱莞更曾在珉雅去年父親過世時，陪在身旁操辦喪禮事宜，全程守在珉雅身邊，給她支持與力量 。而這段戀情直到兩人7月公布婚訊時才曝光，網友們才恍然大悟原來這對相識多年的好友「不只是朋友」。



回到原文

更多鏡報報導

女偶像雙喜臨門！閃婚上班族 松村沙友理加碼曝：有新生命

追加傳奇陣容！AKB48睽違6年重返《紅白》 網嘆：神7少2人

曾爆不倫戀！永野芽郁復出拍Netflix新片 「戀人」竟是田中圭、坂口健太郎師弟