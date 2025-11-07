美女學霸馮琪淯鎖定超夯科別 學長爆料近況：申請台大住院醫師

馮琪淯近期傳出申請台大醫院耳鼻喉科（ENT）擔任住院醫師，但仍未確認是否錄取。翻攝IG@spottedclaw0415）

曾是高雄女中榜首、以清新甜美形象被鄉民封為「台大醫科女神」的馮琪淯（小馮），2018年考取台大醫學系後爆紅引發高度關注，近況傳出她已遞出申請，希望能回台大醫院耳鼻喉科（ENT）擔任住院醫師，不過，由於台大醫院的住院醫師放榜名單並未對外公開，申請結果仍是個謎團。

馮琪淯的學長在發文爆出當年紅遍一時的小馮鎖定申請耳鼻喉科，但透露這次台大醫院住院醫師榜單沒有公開，只開放給申請人查詢，但吐槽「美其名是保護個資，實際上是怕招生結果太難看」。消息一出，立刻在網路上炸開鍋，網友們紛紛驚呼：「時間過真快，想不到小馮也當R（住院醫師）了」「ENT賺錢科呀」，但也有些許質疑聲浪，認為「（小馮）沒在台大PGY（畢業後一般醫學訓練），要申請台大小科有難度吧」。

回溯7年前，馮琪淯以傲人的成績成為當年雄女唯一考上台大醫學系的應屆畢業生，當年她在記者會上大方分享與就讀雄中的男友小魏的勵志愛情故事，兩人互相激勵且以台大醫科為共同目標。她受訪曾提及她坦言自己高一成績曾一度墊底，全校排名只落在400多名，直到與成績優異的小魏交往後，才發憤圖強。最終，她如願以償，可惜小魏卻在當年失利。

馮琪淯當年以高雄女中榜首考取台大醫學系。翻攝IG@spottedclaw0415）

儘管馮琪淯考上台大後隔年傳出與小魏情變，而小魏也在重考後錄取他校醫學系，但馮琪淯的人氣絲毫未減。即便這幾年她行事低調，但仍是眾多網友持續追蹤的焦點人物，雖然目前她的IG設為不公開，可是其Instagram粉絲人數仍累積逼近9萬大關。

