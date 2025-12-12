美女導遊懂6種語言下海拍謎片 達人曝：呻吟都聽得懂

片商「MOODYZ」最近宣布有新女優出道，一位名叫國仲有菜（国仲ありな）的女優最近頂著驚人背景正式下海拍謎片，據知她有導遊背景、會說6種語言，除了日文外還有中文、韓語、英文、西班牙語以及印尼話，達人透露，言下之意是她可以配合各國粉絲的需求，呻吟時都聽得懂。

據AV達人「一劍浣春秋」在專欄中表示，片商Moodyz預告明年初將推出新人國仲有菜的出道作品，封面還打上「Do you like beautiful women?」強調她會說外語，據知是因為國仲有菜過去是一位知名的美女導遊，共會6種語言，和外國人滾床單時溝通也無障礙。

國仲有菜外型有氣質，頂著一頭烏黑長髮，還有水蛇腰和筆直長腿，身材比例有如模特兒，還有豐滿上圍，讓一劍浣春秋看好她未來可以往國際化發展，他也承認已經看過國仲有菜的試片，印尼話他聽不懂，但中文版本沒加字幕完全可以聽懂，尤其是一句「可以讓我看一下嗎」非常標準，沒有常見的日本人說中文腔調。

一劍浣春秋更說，對於國仲有菜印尼話很流利這點，他懷疑國仲有菜可能是混血兒，所以五官較為深邃，會讓人想到東南亞人常見的特徵，加上身材好、四肢柔軟，願意拍攝的尺度大，難怪片商和她合作是特別寫「專屬合約」，至於是否能走紅還要看後續發展。

