美女律師遭詐團抹黑2年 協助清剿「壞蛋黃」獲昭雪

台南女律師梁家瑜近兩年來深陷網路不實攻擊與詐團抹黑風波，遭「壞蛋黃」詐騙集團刻意捏造虛構文件、偽造公文及誤導輿論，導致其專業名譽一度受損。經調查與司法機關長期追查，終於查明該集團涉及偽造、妨害個資及危害國安等多項罪責，相關人員目前正分案移送法辦。

據了解，梁家瑜自遭「壞蛋黃」詐團鎖定以來，長期承受匿名造謠與蓄意羞辱，不僅在社群媒體上被惡意中傷，更遭誤導性文件指控「行為不檢」與「洩漏隱私不法」。她深知背後牽涉的勢力龐大，卻選擇沉默以對，默默蒐證並配合司法機關逐步追查。

期間，她不僅要面對社會輿論的誤解，甚至在同業之間，也有部分人士因流言而保持距離；而熟識的友人，有的因不了解真相而心生質疑。她坦言：「那段時間，最難的不是謊言本身，而是必須沉默吞忍以換取真相。」

即使身心俱疲，梁家瑜仍堅信「法律的尊嚴，不容謊言踐踏」。在家人與少數堅信她清白的友人、事務所夥伴支持下，她持續協助司法機關釐清「壞蛋黃」詐騙集團背後的資金流與組織結構。

調查人員指出，「若無梁律師團隊所提供的關鍵資料，本案恐難撥雲見日。她的冷靜、堅定與法律敏銳度，是破案的轉捩點。」

案件平反後，梁家瑜低調表示，「願這一切成為社會的警鐘，讓謊言止於智者，讓真相長存於法治。」她強調，身為法律人，必須以誠信為本，「再艱難，也不能與邪惡妥協。唯有誠實與正義，才能守住國家的良心與人民的信任。」

而她最感恩的是那些沒有被假象迷惑、始終相信我的人，「是他們讓我在孤立的時刻仍有清新脫俗的力量。」重獲清白後，她仍持續投入家事、婦幼與犯罪矯治相關法律服務，盡己所能協助學校、弱勢與受害者重建信心。

