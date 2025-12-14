美女星殘忍斬首前夫！「頭顱丟洗衣籃」畫面曝光法官嚇傻

國際中心／張予柔報導



美國一起駭人聽聞的家庭斬首案件近日迎來最新進展，一名曾拍攝成人電影的47歲女子，疑似因子女監護權糾紛，對前夫痛下殺手，不僅將人殺害，還殘忍砍下對方頭顱並丟棄在住家社區垃圾桶內，行凶過程極度殘忍，震驚當地社會。歷經長時間審理後，法院日前做出關鍵裁定，正式認定女子構成一級謀殺罪。









美國女星不爽前夫殘忍斬首！怒「砍下頭顱」丟洗衣籃…現場畫面曝光法官嚇爛

黛文（左）的前夫喬納森（右）被發現陳屍於拉斯維加斯住處，遺體不僅出現嚴重化學燒傷痕跡，頭顱也遭人砍下。（圖／翻攝自Ｘ）

根據英國媒體《The Mirror》報導，涉案女子黛文（Devyn Michaels）過去曾是成人電影演員，2012年與前夫喬納森（Jonathan Willette）結婚，兩人婚姻於2018年畫下句點。令人錯愕的是，離婚後黛文竟改嫁給「前夫年僅29歲的兒子」德維爾。2023年8月6日，喬納森被發現陳屍於拉斯維加斯住處，遺體不僅出現嚴重化學燒傷痕跡，頭顱也遭人砍下，現場畫面可怕到，讓審理案件的法官與陪審團在觀看證據時都感到反胃。





美國女星不爽前夫殘忍斬首！怒「砍下頭顱」丟洗衣籃…現場畫面曝光法官嚇爛

黛文一度坦承犯行，聲稱將前夫打暈後，將其殺害並砍下頭顱，最後放進洗衣籃丟棄在社區的垃圾桶內。（圖／翻攝自Ｘ）

警方循線調查後，將矛頭指向黛文，並依謀殺罪嫌將她逮捕。她在偵訊期間一度坦承犯行，透露案發當天先在臥室替前夫按摩，隨後再趁他沒有防備，用類似燭台的鈍器將他打暈，再將其殺害並砍下頭顱，最後用洗衣籃裝著，丟棄在住家社區的垃圾桶內。檢方指出，黛文疑因喬納森獲得孩子監護權而心生怨恨，痛下殺手。

美國女星不爽前夫殘忍斬首！怒「砍下頭顱」丟洗衣籃…現場畫面曝光法官嚇爛

法院最終裁定黛文先前的認罪屬於「自願且知情」，於今年11月前後判定其一級謀殺罪名成立。（圖／翻攝自Ｘ）

由於凶器與頭顱始沒有被找到，黛文的律師團隊辯稱「證據不足」，表示她體力有限，不可能獨自完成砍頭行為，甚至質疑案件發生時間與過程的真實性，甚至試圖將嫌疑轉嫁給29歲兒子德維爾，黛文本人也一度在審前翻供。然而，法官認定相關說法缺乏證據支撐，且德維爾已公開否認涉案，最終裁定黛文先前的認罪屬於「自願且知情」，於今年11月前後判定其一級謀殺罪名成立，後續刑期仍待法院進一步裁定。





原文出處：美國女星不爽前夫怒「砍下頭顱」丟洗衣籃！法官見「現場驚悚畫面」嚇反胃

