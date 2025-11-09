美女歌手穿網襪登台開唱...慘被歌迷「手伸裙底摸臀」惡行全被拍

娛樂中心／蔡佩伶報導

美國女星海爾希（Halsey）擁有精湛的歌藝，深受觀眾喜愛，不過近來她穿著一套性感表演服在美國開唱時，竟被粉絲伸手摸臀，相關畫面如今也在網路上瘋傳，讓粉絲氣炸砲轟：「離譜」。

根據外媒報導，Halsey當天身穿一套螢光上衣搭配短裙以網襪登台，不料在與歌迷互動之際，卻有人趁亂把手伸入Halsey的裙底，觸碰她大腿以及臀部，所幸立刻被保安當場制止。

非禮的畫面也被在場的歌迷拍下，許多粉絲見狀全都氣炸，砲轟該名粉絲的行為過於離譜，認為不懂得尊重人，甚至還有粉絲呼籲應該終身禁止對方參加演唱會。

海爾希近日在美國舉辦演唱會。（圖／翻攝自IG）

