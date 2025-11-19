美女歌手遭高中舊愛「仙人跳」逼簽百萬本票竟是戴梅君！ 收過「噁心海報」騷擾私訊衰事不斷

戴梅君遭高中前男友設局仙人跳，告上法院。翻攝戴梅君粉絲團專頁

演唱三立《戲說台灣》《天下女人心》片頭片尾曲的44歲台語美女歌手戴梅君，被爆出遭高中舊愛設局「仙人跳」。她去年與高中前男友相約赴墾丁出遊，入住同一間飯店客房，沒想到深夜竟遭對方的王姓前妻率眾衝入「捉姦」，被迫簽下百萬元和解書與本票。戴梅君經紀人坦言確有此事，低調回應：「梅君心情沒受影響，謝謝關心。」而她也曾收過粉絲寄來的「精液海報」，嚇得她爸媽趕緊拿艾草除穢！

戴梅君遭仙人跳一事，因事後懷疑遭設局，拒絕付款，遭王女提告求償。戴梅君向法官表示，她與吳姓男子為高中舊識，曾短暫交往，之後多年未聯絡。直到去年3月，吳男突然主動聯絡她，得知她計畫南下散心，便表示可開車載她前往，並聲稱自己已經離婚，兩人於4月17日入住墾丁夏都酒店同一房。

同房遭闖入逼簽本票

戴梅君強調，由於房間格局客廳與臥室分隔，雙方各在沙發與床舖休息，「完全沒有任何親密行為。」她因信任舊友、也為節省住宿費才同住一間房，怎料深夜突遭當時仍未完成離婚的王姓前妻及其他3人闖入房間。

廣告 廣告

王女進門便拿手機對戴梅君拍攝錄影，指控她「破壞婚姻」，一開始要求賠償1,000萬元，後來才「降價」為100萬元。戴梅君因害怕遭惡意影像曝光會名譽全毀、工作不保，且對方人多勢眾，在強烈恐懼下被迫簽下和解書及本票。

戴梅君曾參加台視《五燈獎》，也曾於1996年挑戰三立《21世紀新人歌唱排行榜》，當時列為校園組的她，連闖20關成功，也因此進入歌壇。翻攝戴梅君粉絲團專頁

拒付款主張撤銷遭告

事後，戴梅君冷靜思索，認為吳男全程不阻止前妻進房、配合拖延時間，且和解書僅要求她單方面賠償，因此認定遭吳男與王女「聯手設局」，遂在同月底寄出存證信函主張撤銷和解書。

苗栗地院審理後，認定王女無法提出任何證據證明戴梅君有侵害配偶權或不當親密行為，且採信戴梅君是因「受脅迫」而被迫簽署和解書，判決王女敗訴，全案仍可上訴。

曾收精液海報、恐嚇私訊 衰事不斷

而戴梅君過去也曾遭遇極為驚悚的恐怖歌迷騷擾。她曾收到一個匿名包裹，沒想到打開後竟發現裡面是一捆沾有精液的海報，嚇得她趕緊丟掉包裹。她的父母見狀也趕緊燒艾草為她去霉氣。

此外，戴梅君也曾收到歌迷私訊騷擾，留言寫明「我知道你家在哪、車號幾號」，嚇得她火速封鎖該名歌迷。這段可怕經歷讓她連續3天做噩夢，甚至曾因嚇得滾下床而導致手腕瘀青受傷，可說是衰事不斷。



回到原文

更多鏡報報導

許瑋甯曝邱澤求婚內幕「事後才補下跪儀式」 孕期每個月都拍照記錄「手機私藏」

洪秀柱乾女兒嫌日相高市早苗像「車力巨人」 網友：自己美顏濾鏡開300%

楊宗緯爭議事件簿／偽造證件謊報年齡、演唱會遲到 還曾發文諷刺劉宇寧與青峰