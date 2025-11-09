美女歌手「穿網襪」演出遭伸手摸裙底！ 惡行全拍下

美國知名歌手Halsey於巡演現場遭粉絲伸出「鹹豬手」騷擾。（圖／翻攝自IG iamhalsey）





美國女歌手海爾希（Halsey）日前在明尼亞波利斯開唱時，於下台與粉絲近距離互動的片段中，竟遭一名觀眾趁機伸手觸碰裙底。影片曝光後迅速在社群平台瘋傳，歌迷紛紛痛批該名粉絲行徑噁心、失格，要求主辦單位將其列入終身禁止入場名單。

據《每日星報》報導，事件發生在海爾希「Back to Badlands」巡迴演唱會美國場。她演唱代表作〈Is There Somewhere〉時，按照往例走向舞台邊與歌迷握手互動，當天她身穿亮眼的螢光黃色套裝，搭配黑色皮革短裙與同色系網襪。

Halsey演唱會下台與粉絲互動，一名觀眾竟直接伸手摸大腿。（圖／翻攝自X @haIseylq）

未料，一名站在最前排的觀眾竟伸出「鹹豬手」，直接伸進她的裙擺，並觸碰到大腿與臀部位置。整個過程被在場粉絲拍下。從畫面可見，海爾希明顯受驚，工作人員也迅速上前制止並介入處理。

該段影片隨即在X瘋傳，短時間內突破1700萬次觀看，底下湧入大批網友痛批「請尊重海爾希，也不要在未經同意的情況下觸碰她或任何人。你們的行為真是令人難以置信」、「噁心，怎麼會有人做這種事？大家都沒學會基本的尊重嗎？」、「這種人應該被禁止參加所有演唱會」、「太離譜了！他就該被全面封殺」。

事實上，海爾希的身體狀況並不理想。她本月初在波士頓演出後，因突發不適被緊急送往當地醫院急診，一直待到清晨才順利出院。事後她向粉絲報平安，強調目前已恢復，但為避免過度消耗體力，後續演出的節奏可能需要適度調整。

海爾希過去曾坦言，自己罹患紅斑性狼瘡、罕見的T細胞淋巴增殖性疾病、肥大細胞活化症候群與子宮內膜異位症，近期甚至透露仍在接受化療。儘管身體反覆亮紅燈，她依然堅持巡迴行程，令粉絲心疼不已。



