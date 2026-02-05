美女營養師高敏敏報喜升格三寶媽 挺超辣孕肚照「以為有小腹」

美女營養師高敏敏近日宣布懷孕，升格準三寶媽。（圖／翻攝自臉書／高敏敏營養師）

33歲營養師高敏敏外型出眾，雖然已是人妻和2個孩子的媽，依舊擁有高人氣，更被譽為「美女營養師」。高敏敏最近透過社群報喜，與先生迎來三寶，原本還以為自己吃太多有小腹；同時高敏敏還曬出穿著比基尼辣照，挺著孕肚但身材超不科學，引發網友們留言祝福和誇獎她的好身材。

美女營養師高敏敏昨（4）透過社群平台分享喜訊，親自宣布懷上第三胎，正式升格為「三寶媽」，消息曝光後立刻引發網友熱烈祝福。不過，高敏敏坦言，這次懷孕來得相當突然，不在她與先生的人生計畫裡，直到懷孕4個月，肚子已難以遮掩，才確定迎來新生命。

廣告 廣告

高敏敏表示，得知懷孕的前幾個月，她看到小寶寶時都會有「好可愛」的想法，但心裡又會說服自己「兩個長大的女兒更迷人」。過不久高敏敏發現自己小腹隆起，以為身材發福，立刻加強運動訓練，一週運動三次，重訓、皮拉提斯、瑜伽樣樣來，甚至嘗試空中環課程。

這段期間高敏敏參加某次活動聚餐時，身旁夥伴笑談「小腹是子宮正在孕育新生命」，當下她與先生便隱約感到不對勁，當晚立刻購買驗孕棒檢測，結果2支驗孕棒皆呈現陽性，讓她當場緊張到手發抖。

確認懷孕後，高敏敏隨即展開一連串產檢，也經歷不少胎夢，並順利度過懷孕初期的不適；即便如此，高敏敏與先生仍完成了半年前就已預訂好的芬蘭極光之旅，留下難忘回憶。對於這份突如其來的禮物，高敏敏則以一句「既來之，好好安之」總結心情，展現迎接新生命的平靜與期待。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

看到大S雕像太有感！ 謝金燕深夜寫下真心話：我不想重來

最敢發年終獎金1／這家銀行奪冠逾8個月 金控董座保證說「會優於去年」

領年終獎金才發現被扣稅 國稅局解惑！超過這金額要扣5%