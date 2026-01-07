美女網紅斷腿流浪柬埔寨街頭！吃八寶粥報平安 遭爆「恐怖內幕」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

20多歲的中國網紅吳甄楨（Umi），近日被發現流落柬埔寨街頭，精神恍惚，臉部滿是污漬，頭髮凌亂，腿上全是黑紫色的瘀青，似乎骨折了。中國駐柬埔寨大使館得知後，於3日發現吳甄楨，把她安置在救助照，還曝光報平安吃八寶粥的照片，但有網友點出關鍵一點，令人發毛。

吳甄楨被發現狀態極差的流浪柬埔寨街頭。（圖／翻攝吳甄楨抖音）

網紅吳甄楨時常在社群媒體上分享上流生活，還會貼出在酒吧玩的影片，有著亮麗外表，近日卻被發現在柬埔寨街頭流浪，狀態很差，與過往的模樣大相徑庭，而抖音照號更新停在去年的12月6日，據《中國新聞周刊》報導，她接受電訪時提到，是在去年3月經過朋友介紹在柬埔寨工作，在期間認識男友又分手，至於為何流落街頭，她表示是自己身體狀況不佳，房東把她趕出去。

吳甄楨吃八寶粥報平安，卻被爆出恐怖內幕。（圖／翻攝吳甄楨抖音）

吳甄楨目前在醫院接受治療，被診斷出肺部感染、胸膜炎、胸腔積液、尿滯留等症狀，醫院還對她進行毒品檢測，包含安非他命（冰毒）、K他命（K粉）檢測均為陽性。中國駐柬埔寨大使館透露，是在3日下午找到吳甄楨本人，當時她身體狀況很差，而她在救助站吃著八寶粥報平安的照片跟著曝光，不過底下有網友提到，吳甄楨之所以能吃流質的食物，是因為牙齒被拔光了，身體甚至已經殘缺到不能再利用。

