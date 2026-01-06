美女網紅柬埔寨斷雙腿！「肺部感染」驗出2種毒 流浪街頭原因曝

大陸中心／羅欣怡報導

中國吳姓網紅被騙至柬埔寨，近日被發現流落街頭。（圖／翻攝畫面）

中國一名20多歲的吳姓女網紅被發現流落柬埔寨街頭，她整臉污垢、披頭散髮，甚至還雙腿骨折，外傳她被男友哄騙到柬埔寨，沒想到落入求職陷阱。陸媒報導，吳女已經收治在醫院，被診斷出肺部感染、胸腔積液，同時毒品檢測結果呈陽性。

吳姓網紅在社群平台，擁有約2.4萬人追蹤，最後一則影片停留在去年12月6日，地點還標註在柬埔寨。還有人目擊她被遺棄在一間酒店門口。

吳姓女網紅雙腿骨折、精神狀態不佳。（圖／翻攝畫面）

吳姓網紅父親表示，女兒國中畢業後就外出工作，但卻一直向家裡要錢，發現女兒出事後報案，才知道原來女兒早在去年就出國到柬埔寨西港的詐騙園區。

根據《中國新聞周刊》6日報導，吳女透過電話受訪，表示她在朋友介紹下於2025年3月前往柬埔寨工作，並在期間認識男友，後來又分手，對於流落街頭原因，她稱是自己身體狀況不佳，房東因此將她趕了出去。

吳姓女網紅接受治療後，被驗出2種毒品反應。（圖／翻攝畫面）

報導指出，吳女目前在西港同濟醫院接受治療，並被診斷出肺部感染、胸膜炎、胸腔積液、尿滯留等症狀。此外，醫院對吳女的毛髮進行檢測，結果冰毒和K粉均呈現陽性。

