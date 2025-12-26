美女網紅突宣布懷孕 前一天才以單身形象現身嚇壞粉絲

YouTube團隊「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine和弟弟阿勳等人組成，其中成員「小粉紅」外型甜美可愛、身材性感，昨(25日)無預警拋震撼彈宣布懷孕結婚，而她前一天才以單身形象參加團隊的7周年粉絲見面，引來網友震驚問：「是我太久沒看影片了嗎？小粉紅什麼時候脫單了」。

小粉紅過去曾擔任航空公司地勤人員，因為亮麗纖瘦性感的外型和親民個性獲得不少粉絲喜愛，昨逢聖誕節，小粉紅曬出仿效陳偉霆和超模何穗認戀生子的照片，和老公戴上「Mom」和「Dad」的鴨舌帽並分享寶寶的超音波照片，笑說：「送大家聖誕大禮，驚呆了！嚇壞了吧！終於可以跟大家分享，我要當媽媽啦～昨天有來見面會的人～一定想不到吧！我可是懷有身孕的在唱煎熬呢～」。

小粉紅更說先前因AMH值太低才趕快去凍卵，備孕時也想說順其自然，「沒想到寶寶來的這麼快，你比我們還著急～是衝刺來的嗎？！謝謝你來當我們的寶貝，從知道你到來的第一天，每天都很開心」，並稱讚腹中的寶寶是天使寶寶，完全沒讓她這個孕媽咪不舒服，僅有食量增加。

最後，小粉紅還強調，常在節目中跟她配對CP的「肚子」不是生父，肚子也回：「終於可以跟大家分享這個禮物了（爸爸不是我」，成員崇崇笑說報仇的時候到了，「你教過小小李的那些齁，我來整理一下，準備教材囉」，Ariel則曬出親吻小粉紅肚子的照片說：「聖誕重磅消息：其實昨天，是七個人在台上喔，欸宇宙持續無限擴張中。」

