美女老師生了！認了和學生數度激戰 下場曝

澳洲驚傳校園性侵案，37歲高中女教師Karly Rae被指控與一名15歲男學生發生性行為，甚至她出庭時才剛生完孩子，原本矢口否認所有罪刑，原本她對所有指控皆否認，但近日態度急轉，已向法院承認4項罪名，包括引誘未成年與其發生性行為、虐待兒童等罪。

根據《人物雜誌》報導，Rae於2024年10月因該案件被逮捕，她被指控在任教的高中與一名未成年男學生發生性行為，警方隨後依法將她拘提，雖然她一度獲准交保，但今年1月又因多次私下聯絡男學生，再度被收押。

報導指出，法官在保釋聽證會上指出，Rae疑似打電話給男學生，試圖引導其在說出不實的證詞，男學生事後向母親透露通話的內容，而他的堂哥也曾看到兩人在社群平台上的對話記錄，家屬因此立即向警方通報。

原本Rae對所有指控均矢口否認，甚至聲稱：「我以為他已經成年，而且已經準備從學校畢業」，案件也排定於明年8月開庭審理。不過她近日態度轉變，已向法院改口認罪，承認4項罪名，包括與未成年發生性行為、持有不當影像、引誘未成年涉及違法行為，以及企圖干擾司法調查等。案件將於明年3月進入量刑階段。

此外，今年6月，Rae向最高法院透露自己懷孕後，法院才批准其保釋，但同時下令她不得單獨接觸16歲以下人士。

