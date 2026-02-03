美女老師與學生「馬拉松床戰」遭判刑，綠帽夫不離棄！她竟有「幫夫運」。圖／翻自《每日星報》

美國華盛頓州一名現年27歲女子金卓德（McKenna Kindred），在2022年11月被抓到與一名17歲學生發生不倫戀，兩人甚至進行「馬拉松床戰」。雖然金卓德最後被判刑，但她與老公凱爾（Kyle）並沒有離異，甚至還傳出她有「幫夫運」，傳出凱爾的事業並不差，兩人的生活也不錯。

據英國《每日星報》報導，金卓德之前在中央谷高中（Central Valley High School）任教時，和一名17歲男學生過從甚密。兩人不斷透過簡訊調情，包括兩人討論在學校「滾床滾地」的事蹟，還稱差一點被發現；另外金卓德也對男生說：「看到你跟其他女生說話，我快要抓狂了！」就在2022年11月，金卓德趁老公去打獵時，她讓男生到家裡，直接和他進行長達3小時半的「馬拉松床戰」。

廣告 廣告

兩人偷情的事，在2024年3月東窗事發，金卓德也被逮捕，由於男生在事發時是未成年，因此金卓德被控一級性侵罪。另外在檢警調查中，有學生作證，男生的私生活「沉迷於性愛」。

金卓德在受審中承認犯行，並不斷哭泣，向家屬道歉，之後在認罪協商下，金卓德改被指控二級性侵罪。法官也認定，男生的年齡是藉在華盛頓州法的16-18歲間，雖已達法定性自主的年齡，但仍須受成年監護人監管，因此判處金卓德緩刑2年，以及被登記為性犯罪者10年。

原本大眾都以為，凱爾得知自己被戴綠帽，以及金卓德荒淫的事情後，兩人會離婚收場。但最新消息指出，兩人並沒有離婚，在金卓德被判刑後，兩人也搬到愛德荷州，並住在州裡最大城市波夕（Boise）。不僅如此，凱爾的事業也不錯，成為當地一間房地產公司的專職律師。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

印度又有家暴！受害者是人夫 被妻虐待打爆求助網友

慘！柯南、寶可夢接連「辱華」 遭中國民眾抵制

印度聽川普的話！不再買俄石油 關稅從50%降至18%

大S逝世1週年！回顧圈內好友低調追憶行為 言承旭演唱會「拿出杉菜流星項鏈」、羅志祥〈愛轉角〉抬頭望天