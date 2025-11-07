美女老師遭6歲學生開槍「命中胸口」 獲3億賠償

美國一名女老師上課時被6歲男童拿槍射傷，將獲賠1000萬美元（約新台幣3億元）。（示意圖／Pexels）

美國維吉尼亞州一名女老師茲沃納（Abby Zwerner）在2023年遭年僅6歲學生持槍射傷，當時子彈刺穿她的手射入胸口，多次手術後才脫離險境。而歷經近2年的訴訟，陪審團於6日裁定，校方一名行政人員有疏失，須賠償茲沃納1000萬美元（約新台幣3億元）。

根據外媒《路透社》、《BBC》報導，這起意外發生於2023年1月在紐波特紐斯市的里奇奈克小學（RichneckElementary School），茲沃納班上一名年僅6歲男童突然從書包取出一把9毫米手槍，對準正在上課的茲沃納開了一槍。當時子彈打中茲沃納的右手和胸口，受重傷的她仍堅持先疏散班上其他學生。

事後茲沃納被送醫搶救，她至今接受5次手術，子彈仍留在她的體內，她回想事發當下，苦笑說，「我以為我死定了」。對此，茲沃納向學校前副校長派克（Ebony Parker）提告並索賠4000萬美元（約新台幣12億元），因為他早已多次收到男童帶槍到校的消息，卻沒有採取正確的應對措施。

在茲沃納提出訴訟後，經過2年左右，終於在美國時間11月6日，7名陪審團裁定派克的不作為導致這起事故，須負擔民事賠償責任，賠償茲沃納1000萬美元（約新台幣3億元）。即便派克的辯護律師在庭上辯稱，他沒辦法預見槍擊事件，還質疑茲沃納誇大傷勢，但接下來派克還將面臨與「虐童、疏忽照顧」等罪的刑事審判。

報導中也指出，射傷茲沃納的男童未被起訴，但他的母親泰勒（Deja Taylor）於2023年因在吸毒期間非法持槍及購槍時作偽證，已被判刑21個月。目前男童由親戚照顧，已轉學到其他學校。

