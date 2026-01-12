美女荷官在線發牌？蔣中正日記屢自述赴女子家中打撲克 得淋病還遭妾忌

國史館公開蔣中正日記，揭露他在民國8年曾坦承嫖妓且得淋病，在4月時屢屢打牌歡愉。 圖：國史館檔案史料文物查詢系統

[Newtalk新聞] 2026 年1月1日起因《蔣中正日記》著作財產權屆滿，國史館數位化史料全面上架，蔣介石患有淋病一視野再度被大眾所知曉，且蔣中正年輕時始終想克制色慾卻又無法自拔，還記錄了到香港嫖妓的事蹟。不僅如此，蔣中正年輕時非常愛打牌，一打就是連十日，且會在不同的女子家中打牌歡愉。

從國史館檔案資料文物查詢系統中搜索《蔣中正日記抄本》民國08年03月28日，蔣中正在日記中寫著「淋病復劇。心甚憂鬱。而妾又疑妒頓發。憤激更甚。…」，可見他當時已患有淋病，且小妾姚冶誠在她不舒服的時候又質疑他在外面亂搞，心生猜忌，讓他很不是滋味。

廣告 廣告

然而，儘管因得淋病身體狀態不佳，由蔣中正日記可得知，在3月30日起就開始去外面打撲克，且一打就是連續幾日，3月31日又紀錄了「與瑞霖至湘娥家撲克」，到晚上12點才回家，且隔日又去找了湘娥，接連兩日都深夜才歸，而且還因湘娥讓他等太久，讓他在日記中抱怨「甚嫌惡也」。

沒想到，到了4月4日，元配毛福梅帶著兒子蔣經國到了上海，蔣中正在日記中反爾感慨「家庭之事。不能如我意。實為痛心之事也」，但在這一天，蔣中正還是出門，「三時後茶會、戱謔、撲克」，十二點才回家睡覺。撲克一路由3月30日打到9日，每天樂到深夜才回家。

除了「湘娥」之外，蔣中正在日記中自承還到了淑青、琴韻、梓琴、金媛媛、陳筱鳳、洛妃等人家中玩撲克、玩耍、吃晚餐、「冶遊」。到了月底準備離開搭船回到廈門，還對戀人介眉依依不捨，自述「而牽念介眉如常也。輾轉二小時。又恍惚睡去。九時方醒。想介眉于是時或仍在床上熟睡也」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

訴訟成本已3700萬 律師列1數據：國民黨大罷免大失敗是「242：0」

台灣最北「富貴角燈塔」修繕！1/15日起園區封閉至5月