美女記者伊拉克被擄 多重斡旋營救終獲釋

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▲長期報導中東地區的美國籍獨立記者凱特爾森（Shelly Kittleson），上月底在巴格達遭到綁架，經過美國、伊拉克跨政府與跨組織斡旋而獲釋。（圖／翻攝自X／Shelly Kittleson）

[NOWNEWS今日新聞] 美國獨立記者凱特爾森（Shelly Kittleson），上月底在伊拉克遭到真主黨旅（Kataib Hezbollah）綁架，所幸經過美國、伊拉克跨政府與跨組織合作斡旋，已平安獲釋。

根據《半島電視台》報導，真主黨旅是由伊朗支持、活躍於伊拉克的什葉派準軍事團體，他們3月底在首都巴格達綁架凱特爾森，本週二將其釋放，要求她立即離開伊拉克。

有知曉內情的匿名官員透露，釋放凱特爾森的交換條件，是伊拉克政府同意釋放幾名被拘留的真主黨旅成員。

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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在X網站上證實凱特爾森獲釋，正協助她安全離開該國，感謝伊拉克當局、聯邦調查局（FBI）和美國國防部協力合作，確保凱特爾森的安全。

資訊顯示，49歲的凱特爾森是自由撰稿人，多次深入中東衝突地區，如伊拉克、敘利亞進行報導，儘管美國政府不只一次警告她可能面臨威脅，但她還是在被綁架前不久回到伊拉克工作。

伊拉克官員指出，凱特爾森被綁架後，由於真主黨旅高層神隱，導致營救行動困難重重，溝通一度「極其複雜」。

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