美女詐團首腦歐俞彤海削157億 一審重判24年！出獄難再當「台版Jisoo」

詐團首腦歐俞彤一審重判24年。翻攝自IG

全台最大「假出金詐欺集團」遭檢調破獲，號稱台版Jisoo的主謀歐俞彤已被依法起訴，檢警發動6波搜索，台北地院針對首波起訴的80人部分審結，21日進行宣判，歐俞彤遭判24年有期徒刑，可上訴。

24歲詐團女首腦歐俞彤與竹聯幫弘仁會男友吳漢威、成立史上最大假出金美樂集團，該詐騙集團先由電信詐欺機房（電信流）成員透過網路系統商（網路流）非法話務系統，架設超過2230個假投資網站及應用程式招攬被害人投資，待被害人遭誆騙始交付投資款項後，假出金詐欺集團進而指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款或其他方式將被害人的「出金」匯入其等指定帳戶，佯裝被害人實有獲利之投資假象，以此假出金方式誘騙投資，致被害人誤信上開假投資網站為正當投資管道，而持續投入大量資金。

廣告 廣告

由於美樂公司單日出入金額高達數千萬元甚至上億元之譜，為求增長獲益，還分出了「小高幣商」出金集團、「迪士尼支付吉娃娃」為首的出金集團、「宇凡國際」為首的出金集團、「嘉鑫公司」為首的出金集團等多個「下線」。

北檢統計，美樂公司自去年5月1日至今年1月7日共有多達1萬9274筆匯款紀錄，匯款金額高達14億2327萬1519元，再經細核165報案資料與匯款紀錄交叉比對後，查得假出金金額合計8億5017萬6786元（被害人已報案部分），總計被害人5080人，詐騙所得高達157億1240萬3953元，首波偵結後起訴80名詐團成員。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／黑道洗車行！佯稱刮壞烤漆怒砍身障員工逼簽本票 父母出面道歉也被揍

幕後／扛家計慘遇黑道洗車行 身障青年遭「地方毒瘤」暴力討債！一家僅存積蓄轉眼成空

一抹燦笑百媚生！太子集團「豪乳女特助」爆紅遭起底 昔任卡達航空空姐