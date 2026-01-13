美女議員戴單邊墨鏡 親曝原因讓人不捨

▲雲林縣議員陳芳盈車禍後左眼視神經受損，現在都戴半邊墨鏡亮相。（圖／翻攝陳芳盈臉書）

[NOWnews今日新聞] 雲林縣議員陳芳盈2024年11月，與助理騎車去參加媽祖遶境，卻遭一輛轎車逆向撞上身受重傷，導致左眼視神經受損，出院迄今都只能戴半邊的墨鏡。她在臉書分享自己戴單邊墨鏡的原因，也希望有更多人體諒。陳芳盈曾任國民黨立委羅智強助理，羅智強也說，「對視力無損的人，可能不容易理解，失去一眼的視力的世界，要適應，有多麼不容易，我想說的是她已經很努力了，讓我們尊重並體諒她的選擇。」

陳芳盈指出，去年一場車禍導致自己失去左眼視力，依照醫師建議開始配戴單眼墨鏡。她坦言，這樣的外表確實讓部分朋友感到不習慣，但仍希望大家能逐漸接受、也習慣現在的她。她直言，自己並不想如此，卻不得不如此，這是身體狀況所迫，而非個人選擇。

陳芳盈進一步說明傷勢細節指出，車禍中幸運的是左眼眼球本身未受損，不幸的是視神經遭到碎骨擊中。儘管眼球功能仍在，但視覺訊號無法傳導，導致左眼完全失明。她表示，短時間內外觀看不出異狀，即使不戴墨鏡，旁人也難以察覺左眼看不見，表面看似幸運，實際卻帶來現實困擾，其中之一便是隨著時間推移，左眼眼球可能出現漂移、影響外觀。

她指出，另一個更實際、也更危險的問題，是旁人不知道她少了一側視野，導致經常在不知情的情況下與人相撞。她提到，被撞時常遭對方投以質疑眼神，甚至曾在雙方跌倒後，被憤怒斥責是否「眼睛瞎了」，讓她感到非常難過，因為對方並不知道，她真的有一隻眼睛看不到。她形容，單眼墨鏡就像新手駕駛的提醒標誌，告訴大家她的視野與一般人不同，也確實讓碰撞情況大幅減少。

此外，陳芳盈也提到，身為民意代表，有時因視野限制未能注意到民眾，卻被誤會看到了卻不打招呼，甚至被認為傲慢。她說，單眼墨鏡同樣是一種提醒，並非刻意忽視，而是真的沒有看到。她也考量到未來醫療科技的可能性，希望妥善保護眼球功能，避免未來即使視神經有修復機會，眼球卻已退化。她強調，各種替代方案都曾認真思考，單眼墨鏡是萬不得已、也是目前最合適的選擇，並再次誠心請求社會給予理解與支持。

