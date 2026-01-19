美女議員退出民進黨1年多！傳參選2026市長

黃嫈珺傳出要投入2026選舉。（圖／翻攝自黃嫈珺臉書）





嘉義縣現任議員黃嫈珺因同框侯友宜，遭民進黨以黨紀處分停權3年，她於2024年7月退出民進黨，如今傳出要參選2026九合一選舉，爭取朴子市長一職。

遭民進黨停權

當時仍有民進黨籍的嘉義縣議員黃嫈珺，2023年7月出席時任國民黨總統參選人侯友宜的參拜宮廟行程，民進黨中評會會後透過新聞稿指出，時任中評會主委賴瑞隆表示，會議中評委一一詢問討論後，黃嫈珺違紀行為事實俱在，因此，中評會委員會中一致決議，依據民進黨紀律評議裁決條例第14條規定，「為非本黨黨員及本黨違紀參選者助選，應予除名以下之處分」，處分黃嫈珺停權3年。

宣布退出民進黨

時隔一年，黃嫈珺於2024年07月表示，「告別曾經的美好，不負遇見，不談虧欠」，自嘆從未叛離民主自由與台灣路線，盡全力輔選民進黨的縣市長與總統候選人，維繫本土政權在嘉義的傳承，因父親與侯友宜為同窗摯友，父親相挺侯市長，她則從未站台輔選侯友宜，未曾穿著國民黨或侯陣營競選服飾為其拉票。她表示，「中評會在『明文規定』強力運作下，僅憑一次侯友宜市長返鄉拜票，而我以天公壇藝閣團員身分禮貌性到場的活動行程，竟遭停權三年處分，蒙此不白之冤，莫名其妙地令人氣憤。」

黃嫈珺傳出參戰2026選舉

如今以無黨籍連任2屆的嘉義縣朴子市長吳品叡任期將屆滿，根據《中時新聞網》報導，縣議員黃嫈珺將以無黨籍參選市長，有望以吳品叡的經驗參選。

廣告 廣告

事實上，黃嫈珺出身於政治世家，母親為前嘉義縣朴子市市長黃麗貞，父親為前台灣省諮議員黃文峯，2009年首次披褂民進黨戰袍當選嘉義縣議員，成為選區第一高票，並連任4屆。但一家人因同框時任中國國民黨候選人侯友宜而遭縣黨部決議，黃文峯、黃麗貞開除黨籍，她也被停權3年。

更多東森新聞報導

《台西風雲》作者丁耀林辭世！政壇重量級大咖都到場送行

中天林宸佑涉海軍陸戰隊洩密案 國防部：已進司法程序

遭爆帶走軍購機密！黃國昌：時間不到30秒馬上繳回

