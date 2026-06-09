美女議員重磅宣布 江怡臻因「生涯規劃」不參選連任
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
新北市議員江怡臻今（9）日臉書宣布，基於生涯規劃將不參與2026年新北市議員選舉。她感謝支持者、市議會前輩同事、黨部夥伴、新北市長與市府團隊，以及栽培她的長官與貴人。對於地方仍未完成的建設藍圖，她也表示，將鄭重託付給議會中的藍白黨團同志與盟友、侯友宜市府團隊，以及未來將承擔重任的李四川行政團隊。
江怡臻表示，下定不參選的決心後，回顧至今這條從政路，充滿無盡感激，她要由衷感謝在公共事務上提攜、栽培她的每一位長官與貴人，也感謝每一位好朋友與支持者，與她並肩同行，給予最溫暖的擁抱與無條件的信任，他們是她這條從政路上最珍貴的寶藏，也是讓她持續前行的動力。
議會與黨務夥伴方面，江怡臻感謝市議會的前輩、同事以及黨部夥伴，在她初次參選到連任的過程中，給予無私的指導、包容與作戰經驗的傳承，是她最堅實的後盾。對於新北市政團隊，江怡臻感謝市長侯友宜這8年來帶領新北市府團隊前進，讓新北脫胎換骨；也感謝市府團隊在她爭取地方建設和政策時給予最強力的支持，讓她能無後顧之憂地為民喉舌、為地方發聲。
回顧政治歷練，江怡臻也感謝前總統馬英九，以及前市長、前黨主席朱立倫，在她初入政壇、擔任發言人時給予的嚴格歷練與高度信任，讓她建立起扎實的宏觀視野。
交通建設方面，江怡臻指出，與地方共同催生捷運三鶯線、土城樹林線進度，成功推動永寧轉運站、多條人行道改善及道路修補等工程；也興建擺接堡路無障礙陸橋，改善土城朝山步道與清溪步道，並推動公車站牌全面電子化，讓大家通勤的路更安全、更順暢。
婦幼教育方面，江怡臻表示，積極爭取增加在地公托和幼兒園翻倍，提高生育獎勵金、升級好孕專車，也成功推動共融性、全齡化等15座在地公園翻新，讓年輕家庭敢生、樂養，大人和孩子們有更多歡笑的遊樂空間；更推動免費生生喝鮮奶、免費國中小營養午餐、公幼課後照顧費調降等政策。
弱勢族群照顧部分，江怡臻指出，成功推動弱勢家庭免費坐月子、6歲以下弱勢腸病毒疫苗免費、弱勢兒少療育補助延伸至18歲、20歲以下小爸媽免費托育，也在生育政策上成功爭取到全國首創解凍卵補助3萬元、AMH卵巢功能篩檢補助、婚後孕前健檢免費。社會安全網方面，江怡臻表示，她推動基層藥局加入新北兒少醫療保護網，以及身障機構專業人員久任獎金，讓更多人獲得社會支持和關心。
銀髮健康照護方面，江怡臻指出，為長輩爭取到擴大敬老卡點數至600點，也延伸使用範圍，更推動悠遊卡化、帶狀皰疹疫苗等各項醫療補助，並成功爭取高齡長照處，整合照顧資源。
在地文化傳承方面，江怡臻表示，成功加碼新北客語認證獎勵金，推動新北客語文老師合聘開缺，催生土城斬龍山遺址公園出土文物研究與展示，協助新北煤礦文史保存，爭取打造、翻新新北微笑山線步道並推動板橋田徑場彩虹看台，讓城市多元發展，守護在地語言，留住歷史與文化的根。
運動與教育部分，江怡臻指出，成功爭取新北少棒集訓基地、多個運動天幕，並改善土城國中籃球場、大埔國小射箭隊以及北大高中羽球場設備等；也逐年推動各級學校校園設備與教室翻新，守護校園安全與發展。
基層環境治安方面，江怡臻表示，無數個會勘的早晨，解決了選區的治水困境、無數條水溝淤積、路燈照明，以及里鄰與志工的照顧，也成功爭取三峽光明活動中心。她表示，因為她知道，小事就是市民的大事。
江怡臻強調，這一切政見兌現，都不是她一個人的功勞，而是屬於每一個人的驕傲。不過，江怡臻也表示，地方建設是永續的接力賽，仍有一些尚未完全實現的藍圖與遺憾。對於未竟建設，江怡臻表示，想要鄭重託付給在議會中並肩作戰的藍白黨團同志與盟友、行百里半九十的侯友宜市府團隊，以及未來將承擔重任的李四川行政團隊。
江怡臻深信，川伯憑藉著腳踏實地的理工人精神，加上他的專業工程背景與豐富施政經驗，一定能帶領實幹實作的團隊，站在侯市長巨人的肩膀上，把土樹三鶯的每一項建設做到最好，不負選民所託。
江怡臻最後表示，這8年的美好將永遠銘記在心，謝謝大家豐富了她的人生，也希望彼此成就更好的彼此。剩下不到200天的議員任期，她會更努力監督、更用心爭取，與大家一起讓新北更好。
照片來源：江怡臻臉書
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