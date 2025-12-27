美女軍團空降《玩很大》！校園女神落差萌模樣曝光 被笑「豬隊友」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

超人氣《綜藝玩很大》迎來成軍11周年，製作單位斥資重金遠赴加拿大拍攝特別企劃，在12月20日播出的完結篇中，挑戰極限「高空彈跳」的熱血畫面，成功奪下全體4+、15至24歲收視時段冠軍。這份成績單不僅讓製作團隊深感欣慰，更感謝廣大「玩粉」長達11年來的不離不棄。

《綜藝玩很大》遠赴加拿大拍攝。（圖／綜藝玩很大提供）

走過11個年頭，主持群感觸良多，吳宗憲坦言，每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服。而作為節目拚命三郎的KID（林柏昇），則表示自己非常享受節目每一個未知挑戰，更期待能與觀眾一起邁向下一個11年。

陳華被發現落差萌的模樣。（圖／綜藝玩很大提供）

本集亮點祭出「美女牌」邀請到校園女神陳華、莊錠欣、啦啦隊女神草莓以及梓梓、李懿、Amanda。其中首次挑戰節目的陳華成為全場焦點，原本思緒清晰的她在闖關時卻意外展現「手腳不靈光」的呆萌樣貌，頻頻出錯受罰，被虧是「豬隊友」。儘管表現卡關，但陳華在懲罰環節挑戰破氣球時展現出頑強的戰鬥力，讓吳宗憲大讚她完全抓到了《玩很大》的靈魂。《綜藝玩很大》中視周六晚間10:00、三立都會台周日晚間8:00、 《綜藝玩很大》YouTube周一晚間7:00。

