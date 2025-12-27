美女軍團降臨！校園女神陳華 「手腳不靈光」 呆萌樣曝光

【記者張瑞振／台北報導】《綜藝玩很大》迎來成軍11週年，主持群感觸良多。靈魂人物吳宗憲坦言，每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，而做為節目拚命三郎的KID（林柏昇），則表示自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。

最新一集亮點祭出「美女牌」邀請到校園女神陳華、莊錠欣、啦啦隊女神草莓以及梓梓、李懿、Amanda，其中首次挑戰節目的陳華成為全場焦點，原本思緒清晰的她，在闖關時卻意外展現「手腳不靈光」的呆萌樣貌，頻頻出錯受罰，被虧是「豬隊友」，儘管表現卡關，但陳華在懲罰環節挑戰破氣球時展現出頑強的戰鬥力，讓吳宗憲大讚她完全抓到這個節目的靈魂。

此外，本集迎來全新陣容，由最懂KID、曾為黃隊核心戰力的柯有倫擔任黑魔王PK最強地主隊。柯有倫的憨大哥形象深植人心，第一次參與玩很大就拿下首勝，這次帶領黑隊在玩遊戲時用盡全力、認真拚命，將與常勝軍的KID展開激烈對決。

陳華（左起）、莊錠欣、Amanda等玩遊戲。綜藝玩很大提供

柯有倫（右一）強勢登場，一字排開全是美女軍團。綜藝玩很大提供

「美女牌」上陣，李懿（左起）、草莓、莊錠欣、柯有倫、吳宗憲、KID、Amanda、梓梓、陳華等出外景。綜藝玩很大提供

