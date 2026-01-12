「美女輔導長」私line黑函被記過2次！ 打官司「這原因」逆轉海軍司令部

張泰晴應同事要求轉送黑函，卻被海軍記過，打官司抗罰成功。侯柏青攝



曾參與海軍陸戰隊「250公里大行軍」的「美女輔導長」張泰晴，2024年間收到陌生帳號傳來、關於時任政戰主任劉慶斌中將的檢舉黑函，她未向上反映而是轉傳一名同袍並刪訊息，遭海軍記過兩次。她打官司抗罰，台北高等行政法院認定，反映言論非張的職務義務，況且該言論早就在臉書「靠北長官」粉專登過，單一轉傳行為不至於傷害劉的領導統御，判海軍處分撤銷。可上訴。

張泰晴畢業於國防大學政治作戰學院，由於外型亮眼，2017年參加海軍陸戰隊「250公里大行軍」時也成焦點，擁有「美女輔導長」美譽。

張泰晴主張，她原是海軍一九二艦隊永定軍艦少校輔導長，2024年轉任政治作戰室少校政治作戰官，她在同年7/8收到陌生帳號傳來的line簡訊，內容是攻擊直屬主管劉慶斌中將（已退役）違法的黑函（經軍方清查後無實據），她私下轉傳周姓少校，周又私下轉傳給其他軍官。

但軍方認為，她沒有及時反應竟傳給無關人員知悉，事後還刪除陌生帳號對話，導致軍方無法追出訊息來源，以「行為不檢」為由核定記過兩次。張泰晴訴願失敗後提起行政訴訟。

張泰晴告訴法院，她擔任海軍政戰室文宣心戰組參謀，負責海軍攝群媒體經營及新聞業務，當天收到陌生人寄送的line簡訊，指劉慶斌被投訴到部長信箱，對方詢問她此事是否屬實、有無調查，但她根本不認識對方，因而未回覆。同辦公室的周姓少校當天問她有沒有聽聞劉慶斌被投訴，她才說收到簡訊，周少校請她轉傳，她轉傳後提醒還對方小心，翌日為防爭議，她索性刪除陌生帳號，海軍不應該記過。

海軍則認為，張泰晴負責新聞業務，應該比一般官兵敏感度更高，黑函已經涉及攻訐劉慶斌挪用公款等嚴重不實指控、誣陷海軍政戰體系最高階長官違法，她理應知道嚴重性，須呈報直屬主管以利調查、預擬回應稿。但她卻沒這麼做，反而聲稱內容在國軍外網討論很久，但她收到的文字訊息龐雜，豈是一般「靠北長官」臉書可以類比？

更何況本案有傳媒及立委、監委關注，但她未查證就轉傳，將使得劉慶斌無端遭受不實指控，嚴重的話還可能被調職，而她轉傳非本軍的政戰幹部，後續轉傳的人員高達8位，已嚴重影響政戰最高階幹部的領導統御與威信等，顯有「重大輕率」的違失。

海軍司令部對張泰晴記過兩次，遭行政法院撤銷。資料照。郭宏章攝

北高行：向上反映非業務職掌

不過，北高行的看法迥然不同，合議庭指，海軍雖然可以懲罰違失行為，但逾越權限、濫用權力或違反比例原則仍屬違法。

合議庭認為，這些言論到底是誰向國防部長信箱檢舉的，海軍迄今沒有查獲。況且此事發生時，張泰晴的業務項目為「第三新聞官、臉書管理、影片」，負責每日剪報及輿情彙整、中華民國海軍的臉書粉專稿件審查等、形象片拍攝剪輯及協助發布軍事新聞等，其主要工作項目為臉書管理和影片，和是否及時反映該言論無關，即使未即時向上反映，也不能逕認有違失。

此外，海軍雖提出工作會報主席裁示事項、政治作戰要綱等規定，主張她有義務即時反映。

但合議庭認為，這些言論是否等於主席裁示的「重要事務」、「危安警訊」，海軍並沒有敘明，且概念空泛不具體，難道要原告每天把所有line訊息向上呈報，再讓上級認定是否屬於「重要事務」、「危安警訊」？而且這封黑函是誰寫的，張女根本不知情，軍方也未敘明如何判斷這是敵對我實施的「輿論戰」。

北高行：違反軍紀才能懲處

合議庭指出，軍方聲稱其舉動造成媒體傳播效應及傷害領導統御，但該言論早在2023年8月就在臉書粉專「靠北長官」刊登，軍方當時也沒有就約制官兵不能轉傳，而且張是單線私訊給周少校，媒播效應並不是這個行為造成。且軍方懲處權限，前提應該是張泰晴違反軍紀，光讓長官疲於應付媒播效應，並非懲處事由。

值得注意的是，張女私訊給周少校，周再私訊許少校，許再傳給洪中校等，洪姓中校當時也被記過一次，但他提復審成功。國防部南部地方軍事法院認為，非公開轉傳是否等於「言行不檢」有斟酌餘地，因而撤銷處分。

合議庭表示，海軍雖然主張復審決定「適用法律錯誤」，但至少軍方的救濟程序認定這個行為免罰，海軍也該思考原處分是否合法。合議庭根據以上跡證，認定海軍記過違法，一併撤銷訴願及處分。全案可上訴。

