美女辭300萬高薪職成「全職看家員」 她靠幫人看家免費住全球17城市

艾蘭娜透過看家工作免費住遍17座城市，在每個地點與當地寵物共度生活。（圖／翻攝自IG@alannaparrish）

美國加州33歲女子艾蘭娜（Alanna Parrish）過去任職於房地產與物業管理領域，擁有年薪六位數美元，折合新台幣逾300萬元幣的高收入工作。然而，為追求自由與冒險生活，她決定放下穩定職涯，投入一項少見的職業、「看家員」；最初只是替親友短期看家，後來發現此類服務需求龐大，便加入專門平台，逐漸拓展國際客源。她自2022年辭職以來，已踏訪全球17座城市，靠看家工作免費居住於不同地點。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，所謂看家員，負責代替屋主照顧房屋與寵物，確保住宅在主人不在時仍保持有人居住的狀態。艾蘭娜的日常工作包括餵食動物、澆灌植物、收取郵件與維護房屋安全，讓屋主能無後顧之憂地外出旅遊或休假。每次工作時長介於2天至1個月不等，平均約停留一週。

艾蘭娜已踏訪全球17座城市，靠看家工作免費居住於不同地點。她原先僅替親友短期看家，後來發現這類服務需求龐大，於是透過專門的平台拓展國際客源，原本只計劃短期旅行的艾蘭娜，在出發後決定不再回頭，甚至賣掉自有公寓，全心投入這份以「換宿換生活」為核心的職業。

「我可以像當地人一樣體驗每個新城市的日常，與動物相處、決定自己的步調，不再讓工作決定我的生活。艾蘭娜雖未透露具體收入，但她表示「可支應生活所需」，並強調這種工作性質更像是以服務交換住宿費用，有效減輕經濟負擔。

然而，看似浪漫的生活並非沒有代價。艾蘭娜坦言，頻繁的搬遷加上缺乏固定住處與長期規劃，偶爾也會帶來疲憊與孤單感，「尤其在整理行李與長途移動時特別明顯」。不過艾蘭娜認為放棄高薪所得仍值得，「我雖然沒有固定收入與住所，但也不用再為房租或其他固定支出煩惱，自由感遠比不便更有價值。」她建議對此職業有興趣者，可從兼職入門，透過累積信譽與評價建立口碑。

艾蘭娜也提醒，這項工作雖具吸引力，但不宜過度理想化，「如果你重視自由、多變生活，且具備責任感與適應力，那麼這將是一種值得投入的生活方式。」

