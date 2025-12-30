美女運動員遭巨鯊猛咬拖入海！失蹤一週40km外尋獲遺體

國際中心／饒婉馨報導

根據外媒報導，美國加州海岸竟發生一起鯊魚襲擊事件，一名55歲的女三鐵運動員與丈夫及其他好友游泳時，意外被鯊魚攻擊、拖入海裡因而失蹤，事發當下被人目擊鯊魚咬著人的身體潛入海中。經過搜救員長達一周的努力，遺體終於在距離事發地逾40公里的地方被尋獲。





美國加州發生鯊魚襲擊案，一位55歲女子不幸身亡。（示意圖，與本新聞無關／美聯社提供）

根據 《紐約郵報》 報導指出，一名55歲美國三鐵運動員女子福克斯（Erica Fox）失蹤一週後終於在27日下午，美國加洲聖塔克魯茲（Santa Cruz）的達文波特海灘（Davenport Beach）南邊被尋獲遺體。受害者丈夫範魯塞爾（Jean-Francis Vanreusel）悲痛表示，愛妻被搜救員發現時還穿著遇害當天的黑色潛水衣，且遺體尋獲處竟離最終目擊之處相距足足40公里。據悉，這起悲劇發生在12月21日，範魯塞爾與當地游泳俱樂部的其他13名成員在妻子身後游泳約100碼（約91.4公尺）時，突然出現一條鯊魚攻擊跟他結婚長達30年的妻子，隨即拖入水中，不見蹤影。

女子丈夫親眼目睹全程，證實妻子生前還穿戴防鯊裝置。（示意圖，與本新聞無關／美聯社提供）據美國廣播公司新聞報道，海岸防衛隊一名官員稱，目擊者稱看到一條鯊魚嘴裡叼著一具人類屍體，然後緩緩潛入水中。範魯塞爾表示，55歲的福克斯被發現時，其實腳踝上還戴著「防鯊手環」，是一種號稱能用電磁波驅趕鯊魚的裝置，要價將近新台幣2千3百元，卻依舊沒能阻止這場憾事發生。

