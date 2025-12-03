美女選將降落台中！白營這兩區明登記

▲曾擔任外拍模特兒的小草女神劉芩妤（咪咪）宣布征戰台中市西屯區，引起地方政壇熱議。（圖／翻攝劉芩妤IG，2025.12.03）

[NOWnews今日新聞] 有「新一代小草女神」外號的民眾之聲「民眾台八線」主持人劉芩妤，5天前宣布將爭取參選台中市西屯區市議員，引起網友熱議。民眾黨市黨部主委陳清龍證實，明起西屯區和太平區開放黨員參選登記，全市黨內提名預定一月底前結束，原則上在地優先，中央若要徵召刺客南下，必須排在地方完成提名之後。

《NOWNEWS》昨獨家專訪新一代小草女神劉芩妤（咪咪），立即在地方政壇引起熱議。民眾黨台中市黨部主委陳清龍今（3）日表示，繼第一波提名現有席次豐原連小華、大里區江和樹後，目前緊鑼密鼓進行新人提名作業，明起一週，西屯區和太平區受理黨員登記。

廣告 廣告

這兩區已表態參選的新人，太平區有江和樹服務處執行長許書豪、民眾黨太平區主任莊育展，西屯區則是「民眾台八線」主持人劉芩妤。對於有人批評劉芩妤是空降，陳清龍強調「她絕對不是刺客！已在地耕耘一段時間，更不是為了參選才搬到西屯」。

▲小草女神劉芩妤（咪咪）自大學時期便擔任外拍模特兒。（圖／翻攝劉芩妤IG，2025.12.03）

有別於4年前大堆頭提名，白營下屆台中市議員選舉將採精兵制，且為落實紮根基層，將以「在地有人選就不同意空降」為原則。陳清龍說，市黨部先處理相對單純的太平區、西屯區，下階段是新人備出的北屯區，其他選區提名作業預定明年一月底告一段落。若中央黨部有意派刺客南下開疆闢土，也是農曆年後的事。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

專訪／小草女神咪咪降落台中！劉芩妤自帶光 不怕麥玉珍口水戰

麥玉珍選台中市長為何標記黃國昌？江和樹曝這策略：選議員她會上

獨／不是選台中市長！藍綠都聽說了 麥玉珍將戰這一區