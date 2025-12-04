美奶粉爆污染危機！近40名嬰兒染肉毒桿菌住院治療

美國聯邦衛生官員表示，近40名嬰兒因飲用遭污染的配方奶粉而感染肉毒桿菌。美國食品藥物管理局（FDA）3日通報，自8月以來，18個州共有39例確診或疑似病例，患者均曾飲用「ByHeart」配方奶粉，最近一起病例發生於11月19日。這波疫情於11月8日公布，目前尚未傳出死亡案例。

ByHeart配方奶粉樣本中，檢測出可能導致疾病的細菌類型。 （圖／《美聯社》）

《美聯社》4日報導，總部位於紐約的有機嬰兒配方奶粉製造商ByHeart已於11月11日召回在美國販售的所有產品。該公司約占美國嬰兒配方奶粉市場1%，每月銷售約20萬罐產品。儘管召回行動持續進行，FDA通報，部分ByHeart產品仍在沃爾瑪、目標百貨（Target）、克羅格（Kroger）、Acme和Shaw's等商店架上販售。

FDA指出，受影響的嬰兒年齡約2週至9個月，所有患者在飲用ByHeart奶粉後均已住院治療。醫學專家表示，嬰兒肉毒桿菌症狀可能需要長達30天才會出現。

加州衛生官員證實，該州在2024年11月至2025年6月間確認6起病例，患者在8月1日前因飲用ByHeart配方奶粉而發病，但衛生官員表示這些病例不被視為此次疫情的一部分。加州官員先前證實，從餵食患病嬰兒的開罐ByHeart配方奶粉樣本中，檢測出可能導致疾病的細菌類型，該公司也表示實驗室檢測證實部分樣本遭該細菌污染。

ByHeart配方奶粉生產工廠。 （圖／《美聯社》）

FDA調查人員已前往該公司位於愛荷華州艾勒頓和奧勒岡州波特蘭的嬰兒配方奶粉生產工廠。該機構正調查8月以來通報的嬰兒肉毒桿菌病例增加情況，並表示「在這次疫情中，ByHeart品牌配方奶粉在患病嬰兒中的比例過高。」

多個嬰兒家庭已對該公司提起訴訟。在聯邦法院提交的訴訟指控，他們餵食孩子的配方奶粉有瑕疵，且ByHeart在銷售時存在疏失，要求賠償醫療費用、精神痛苦及其他損害。

根據美國疾病管制與預防中心最新紀錄，截至9月20日，美國已通報133例病例，去年全年則通報145例。嬰兒肉毒桿菌感染通常每年影響不到200名美國嬰兒。這種感染由會在大腸產生毒素的細菌引起，該細菌透過環境中的頑強孢子傳播，可能導致嚴重疾病，包括癱瘓。

嬰兒特別容易受到感染，因為他們的腸道微生物群尚未發育完全，無法阻止孢子發芽並產生毒素。症狀可能需要數週才會出現，包括進食不良、頭部失去控制、眼瞼下垂和面部表情平板，嬰兒可能感覺「軟弱無力」，並可能出現吞嚥或呼吸困難。

