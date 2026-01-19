美好山林豐饒自然特色好物 輔導會五大農場北榮首發

生活中心／綜合報導

為體恤醫護人員工作繁忙、無暇選購年節好物，輔導會轄下五大農場1月19日首度前進臺北榮醫舉辦農特產品展售會。輔導會主動出擊，將來自高山與平地的健康、安全、美味農產直送醫療現場，讓辛勞的會屬醫護同仁能就近輕鬆選購，同時也推廣優質國產農產品，以實際行動支持國產農業發展推廣。

輔導會為方便依附人員及就醫民眾採購，特別集結輔導會五大農場齊聚一堂，包括三大知名高山農場：風景絕倫的清境農場、以茶葉聞名的福壽山農場，以及四季皆美的武陵農場；另包含兩處平地農場：物產豐饒的台東農場與彰化農場。由五大農場攜手，呈現來自各農場精挑細選的特色風味產品。

輔導會轄下五大農場1月19日首度前進臺北榮醫舉辦農特產品展售會（圖／彰化農場）





現場販售商品豐富，主打各農場自產有機或自然農法優質茶葉，以及與各農場專業委營戶合作生產多元美味可口的農產品，品質安心有保障，彰化農場不辭路途遙遠，特於年前提供台灣名揚國際優質蝴蝶蘭，是農場位於屏東以空運外銷歐美專業委營戶炙手可熱的蘭花逸品。現場亦將販售清境、福壽山農場國民賓館的住宿券，並提供北榮醫護同仁預約擁抱山林休閒度假的好選擇。為擴大服務範圍，各農場官方網路商城也同步推出限時限量優惠商品，無法親臨現場的醫護同仁也能線上選購。

輔導會轄下五大農場1月19日首度前進臺北榮醫舉辦農特產品展售會（圖／彰化農場）





輔導會轄下五大農場1月19日首度前進臺北榮醫舉辦農特產品展售會，特於年前提供台灣名揚國際優質蝴蝶蘭（圖／彰化農場）

台北榮總陳威明院長為支持台灣農業優質產品，特別訂購彰化農場精品木瓜禮盒，是農場與屏東科技大學合作省水低碳優質木瓜，應用電腦AI科技智慧管理去控制水、養分，以溫網室加上省水滴灌科技處理，達到對自然環境友善、有益土壤永續利用，也鼓勵北榮同仁把握輔導會五大農場優質農特產品台北榮總展售機會，前往選購健康好禮與超值住宿券，以行動支持農場安心、健康、優質商品。另於2月9、10日會加碼回饋北榮，進行五大農場農特產品推廣。

