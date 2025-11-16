美好市多急召回「2款熱門商品」！恐有塑膠異物 這期間購買可全額退款

國際中心／施郁韻報導

美國好市多公告，Kirkland Signature凱薩沙拉及雞肉凱薩沙拉三明治自主回收。（示意圖／翻攝自unsplash）

美式賣場好市多（Costco）不論是大份量的家庭號商品、限量新品，或是季節限定美食，吸引眾多客人前往購買。美國好市多發出震撼公告，Kirkland Signature凱薩沙拉及雞肉凱薩沙拉三明治自主回收，凱薩醬可能含有「異物塑膠」，提醒民眾停止食用。

據《THE Healthy》報導，美國好市多與食品供應商Ventura Foods日前發出聲明指出，Kirkland Signature凱薩沙拉與雞肉凱薩沙拉三明治，決定預防性召回，由於沙拉醬可能遭塑膠微粒汙染。

廣告 廣告

聲明中並未透露異物來源或受影響的數量多寡，不過強調，基於高度謹慎原則，避免任何潛在的危害。

美國好市多提到，召回的商品有特定有效期限，若民眾在2025年10月17日至2025年11月9日間，有到好市多購買以上兩樣商品，應盡速拿回賣場「全額退款」。

據悉，兩樣凱薩沙拉產品，包裝為透明塑膠盒，裡面含有切碎蘿蔓葉、帕瑪森起司、蒜味麵包丁，及獨立包裝的凱薩醬。

更多三立新聞網報導

富尪智商140+我顏值爆表！36歲網紅媽13年狂生7胎：不多生就太浪費

爸顧著看A片！2歲女兒被丟包「43°C高溫」車內活活熱死

不是熱水瓶！飯店「必用1物品」比馬桶沖水把手髒 專家示警：恐導致掉髮

「射精完去尿尿or忍住？」泌尿醫分析片超專業 網長知識：解開15年疑惑

