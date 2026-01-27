美好市多推4大新制 非會員無法進美食區 台灣官方回應了

美國好市多自今年起將推動4項會員制度調整，被視為近年規模最大的一次，包括美食區全面實施會員卡掃描、結帳「預掃描」、獨立式加油站以及處方藥透明定價，4大新制將全面提升消費便利性，強化會員專屬權益；對此《中時新聞網》詢問台灣好市多，業者表示，目前尚未要跟進，但若總部有指示，將依規定推動。

4大新制今年上路

根據外媒報導，美國好市多今年起將陸續推出4項會員制度調整，預計影響全球超過8100萬名付費會員。此次調整被視為近年規模最大的一次，目的是提升消費便利性並強化會員專屬權益。

強化會員制度

報導指出，未來無論採取何種付款方式，消費者在點餐前都必須以數位方式掃描會員卡，非會員將無法進入美食區，以1.5美元熱狗加飲料套餐為例，價格約新台幣47元，將僅限會員購買，以確保優惠真正落實到付費會員身上。

在結帳流程方面，好市多將擴大導入「預掃描」技術，執行長朗·瓦克里斯（Ron Vachris）指出，員工可在顧客排隊時提前掃描購物車內商品，搭配入場即掃會員卡的制度，結帳時間最多可縮短約20%，有效紓解尖峰時段的人潮壓力，提升整體購物效率。

此外，好市多計畫在加州米申維耶霍設立首座獨立式加油站，僅對會員開放，外媒分析這是測試新營運模式的重要一步；醫療福利部分，好市多將與藥品福利管理公司Navitus合作，導入成本加成（Cost-Plus）處方藥價模式，讓會員清楚了解藥品成本及加價結構，強調這在美國藥局體系中相當罕見，也凸顯會員制度的附加價值。

台灣官方證實

對此，《中時新聞網》向好市多求證，業者表示，目前尚未要跟進，但會依總部指示，依規定推動。

