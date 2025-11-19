美好的教育禮物 第198所「玉山圖書館」落腳中市清水槺榔國小

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】玉山銀行與財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會長期推動教育公益，並在全國各地小學設立「玉山圖書館」，為學童營造優質的學習環境，第198所「玉山圖書館」落腳台中市清水區槺榔國小，18日隆重舉行啟用典禮，市府教育局副局長賴緣如代表到場，對玉山銀行與基金會長年深耕教育公益、持續挹注資源表達感謝之意。

教育局副局長賴緣如頒發市府感謝狀。（圖/記者廖妙茜翻攝）

賴副局長表示，市府高度重視閱讀教育，台中市是全國首創設立「閱讀教育輔導團」的城市，並積極補助學校設置「圖書教師」，全力推動校園閱讀風氣。114學年度教育部補助台中市46校設置圖書教師，市府再加碼補助131所學校，補助數量達中央的3倍，充分展現台中市深耕閱讀教育的決心與行動力。今年教育部評選全國閱讀績優學校及個人，台中市榮獲15個獎項，獲獎數連續4年勇奪全國第一，成果亮眼。

副局長賴緣如出席啟用典禮。（圖/記者廖妙茜翻攝）

賴副局長指出，自民國97年起，玉山銀行與玉山志工基金會在台中市陸續捐建14所「玉山圖書館」，長期陪伴學子成長、點亮無數學童的夢想，此次於槺榔國小設置的第198所玉山圖書館，除了全面翻新閱讀空間、提升軟硬體設施，更增添近千冊新書，讓孩子們能在充滿書香與希望的環境中探索知識、擁抱世界。她表示，這不僅是一座圖書館，更是一份深具意義的教育禮物，象徵著社會力量共同為下一代築夢的溫暖心意。

學生於圖書館中閱讀。（圖/記者廖妙茜翻攝）

槺榔國小校長王勝忠感謝玉山銀行及基金會的鼎力支持。他表示，玉山圖書館的啟用，讓校園增添了一座充滿希望的「心靈加油站」，孩子們可在這裡閱讀、思考、夢想，從書中汲取能量，開啟通往未來的大門。