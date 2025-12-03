美妝品牌表揚10傑出女性 影星、名模也現身力挺

致力於為囚犯子女提供大學獎學金，因為自幼父親入獄，深知痛苦、羞愧、心理創傷以及經濟負擔，2012年創設ScholarCHIPS獎學金，已頒發超過60萬美元大學獎學金給100多位學生，已有56位完成大學學業，她是雅絲敏阿靈頓。

已為1萬名身心障礙專業人士提供資源與機會，透過她創設的人才與學習平台Making Space，與NBCUniversal建立合作關係，2024巴黎帕運首度由身心障礙者擔任轉播主持人，她是琪麗凱威斯。

廣告 廣告

這些女性從社區深耕，走向全世界，法國知名美妝品牌舉辦年度女性力量表揚，國際影星到場力挺。

德裔美籍模特兒海蒂克隆說：「這些女性你並不常見，她們默默地付出，用一顆善良的心做出驚人的事蹟。」

美國影星安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）表示，「你會因為聽到這些女性的故事以及她們所達成的一切，而成為一個更好的人。」

在世界動盪時刻，有許多堅定而強大的女性正熱情投入公益、啟發他人，也是安定的力量。今（2025）年獲得表揚的10位女性都有自己協助的領域與組織支持，不過主辦單位還頒發獎金2萬5000美元，讓她們持續推動各自的公益計畫。

更多公視新聞網報導

世界理髮經典賽限時考驗功力 12位理髮師施展純熟手藝

台灣6校、12學科登世界大學學科前50名 台大包辦7學科最多

日家居品牌推穿戴式懶骨頭 兼具保暖功能迴響熱烈

