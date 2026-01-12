美妝年度盤點！康是美必買保養銷量榜單，眼唇卸妝、面膜CP值超高！
【文／Beauty美人圈．Arollin】
美妝年度盤點持續發燒，康是美「2025年度保養排行榜」正式揭曉！這份榜單集結全年銷量與回購實績，入選的每一款都是被大量消費者用到空瓶、再三回購的實力派。從保養界長青王者到近期爆紅黑馬，全都經得起市場考驗。想補貨卻不知道怎麼選？照著排行榜入手，省去做功課的時間，輕鬆把高CP值保養好物一次收齊，迎接新的一年更有感！
康是美2025保養排行TOP5：未來美專業院線 PDRN 外泌體新生面膜
如果要說今年討論度最高的保養關鍵字，「外泌體」一定榜上有名！也讓未來美的 PDRN 外泌體新生面膜衝進第五名。主打高效修護與快速補給，結合話題度超高的 PDRN 與外泌體成分，特別適合膚況疲憊、狀態不穩時使用。三層加壓絲布膜服貼度很高，能幫助精華在短時間內被吸收，敷完後肌膚看起來細緻透亮，水光感自然不浮誇，對熬夜或重要行程前急救特別有感，是今年表現亮眼的黑馬面膜之一。
康是美2025保養排行TOP4：AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水
第四名則為 AHC 的超能玻尿酸保濕肌亮機能水，主打多重玻尿酸搭配穀胱甘肽與維他命 C，在補水的同時也兼顧透亮感。質地介於化妝水與精華之間，清爽好吸收，拍幾下就能感覺肌膚喝飽水，完全不黏膩。大容量設計加上價格親切，拿來日常濕敷也很安心，不少人都靠它穩定膚況，無論乾肌、混合肌或偶爾鬧脾氣的肌膚，都能輕鬆駕馭，是實用度極高的一瓶機能水。
康是美2025保養排行TOP3：Neogence 超爆水清爽保濕面膜
進入前三名，第三名由霓淨思的超爆水清爽保濕面膜拿下，主打微囊保濕科技，結合日本青葡萄精萃、微分子玻尿酸與維他命 B5，補水速度快又不黏膩。極細纖維膜布服貼度高，上臉後能明顯感覺水分被持續灌進肌膚，特別適合悶熱天氣或不喜歡厚重感的人，敷完清爽透亮，膚況能維持一整天。也因為效果穩定、價格親切，每次通路檔期幾乎都被面膜控掃貨，是高回購率的實力派。
康是美2025保養排行TOP2：雅漾舒護活泉水
拿下第二名的，是幾乎所有敏感肌都認識的雅漾舒護活泉水！富含天然礦物質與微量元素，能幫助肌膚降溫、舒緩泛紅不適，特別適合換季、曬後或膚況不穩時使用。噴霧細緻柔和，補水同時不會造成負擔，連妝前、妝後都能安心噴。也因為用途太廣，很多人一用就是多年，家裡、辦公室各放一罐，才有安全感的那種定心款保養品。
康是美2025保養排行TOP1：Loreal 溫和眼唇卸妝液
年度銷量冠軍則是 Loreal 溫和眼唇卸妝液，可以說是每位美妝控化妝包裡的必備款！黃金油水比例調配得恰到好處，輕輕搖勻後用化妝棉濕敷幾秒，就能溫柔卸掉防水睫毛膏、眼線與唇彩，不拉扯眼周肌膚。質地清爽不黏膩，更重要的是完全不刺激眼睛，因此多年來一直是卸妝界的穩定王者。每到康是美特價，總能看到大家瘋狂囤貨的景象，實至名歸的年度第一！
