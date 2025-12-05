美妝旅遊斷片 年輕台粉哀號

小紅書因資安等問題被暫時「封鎖」1年。圖為年輕人使用小紅書，無論是旅遊攻略或是美妝教學內容皆深受民眾喜愛。（郭吉銓攝）

內政部以「資安檢測與詐騙案件多」為由，宣布封鎖大陸知名社群平台「小紅書」1年，但小紅書在台灣擁有大批愛用者，且大多是年輕族群，不少網友聞訊後，紛紛表達無法接受。政治學者施正鋒直言，民進黨政府管控媒體的手段已經超越獨裁，根本就是極權，禁止大陸網路社群平台，目的就是要洗腦，並控制年輕人與知識分子的思想。

小紅書的介面類似隸屬Meta公司的社群網站Instagram，不過目標群主要以全球的華文族群為主，平台除了可當作一般社群網站，發文分享個人生活，現在也已加入購物功能。而網站資訊內容除了以消費、時尚、美妝、旅遊、廚藝等最具人氣，最特別的是上面的網紅大多都有固定人設，例如空姐、專櫃小姐、家庭主婦、旅居海外的華人與台北粉領族等等，定期以短影音分享每天生活；且大批海內外明星也都在上面設帳號，與粉絲互動。

廣告 廣告

針對小紅書爭議，國內社群平台也出現不少討論，大批習慣使用的學生族群紛紛留言，強調許多海外新知或冷知識，都在小紅書取得，例如台灣不易買到的化妝品小眾品牌、冷門旅遊攻略，甚至語言學習方式、寫報告技巧、攝影技術等等幾乎都能找到。

聽到被禁用，學生族群哀鴻遍野，在Dcard留言：「老實說個人覺得沒有App可以替代小紅書」、「小紅書大於一切欸，甚至超過IG」、「我超常在小紅書看吃播，居然要沒了。」

台北1名李姓上班族表示，每天都習慣看小紅書，上面有非常豐富的流行資訊，使用好幾年，從來沒收過詐騙訊息，反而是臉書、IG常有詐騙訊息。

論及執政黨以打詐之名，將媒體管控之手伸入社群平台，施正鋒表示，封鎖社群平台缺乏標準，實際立場與原因都不敢講，「民進黨怎麼那麼沒自信」，如果執政黨認為大陸透過社群平台蒐集資料，可以對外公布立場及相關資訊，「不用這種招數，你看執政黨都玩這種東西啊，現在是民主化時代，真的是無法無天、為所欲為！」