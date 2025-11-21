美妝迷週末必逛！SABON夜宴快閃太好拍、雅詩蘭黛花車巡迴超澎湃、Aesop新概念店美到像走展覽

（圖／吳雅鈴攝）

週末還沒排行程？最近美妝圈活動大爆炸，從SABON的夜宴主題快閃，到雅詩蘭黛全台巡迴花車，再到Aesop以老花磚文化打造的SOGO復興概念店，一整條路線逛下來根本像在跑聖誕美妝展！想拍照、想找節慶禮物、想提前感受年底氣氛，三個品牌一次收集剛剛好。

SABON —「流光夜宴快閃店」夢幻登場新光三越南西！

SABON 今年把聖誕季的氣氛推到極致！以「流光夜宴」打造專屬於年底的迷人場景，快閃店直接進駐新光三越南西店1F東側門，一走進去就像被拉進午夜宴會~入口以深邃藍綠搭配金色細節，宛如踏上夜宴的舞台，整面花牆、拱門與層疊式陳列都像為拍照量身打造，連路過都會被吸進去>///<！

當然，光好拍還不夠，快閃店更結合三重儀式打造沉浸式體驗！第一道儀式是「流光夜宴迎賓花牆」，充滿高級晚宴感的華麗氛圍造景，女孩們可以先在這裡盡情拍美照打卡留念；第二道儀式來到「夜宴香氛牆」，可近距離體驗SABON 多款經典香氣，還能抽取自己的「夜宴香氛角色卡」，替整個體驗增添神祕感與故事感；最後則是以多層甜點塔為靈感的「晚宴蛋糕牆」，各式聖誕禮盒色彩、層次與擺設像是被端上宴會桌的甜點壓軸，也是粉絲挑選年度最值得入手組合的重點區域。

在夢幻的「流光夜宴迎賓花牆」拍照打卡後，別忘了來領取「夜宴香氛禮」。（圖／吳雅鈴攝）

特別打造的「夜宴香氛牆」，不只能聞香，還能透過香氣找出妳在夜宴中最適合扮演的角色，超好玩。（圖／吳雅鈴攝）

擺滿各式限定禮盒的「晚宴蛋糕牆」，有許多都是「只在這裡、只有現在」的獨賣款，身為SABON鐵粉的妳一定不能錯過。（圖／吳雅鈴攝）

雅詩蘭黛 —滿載好禮的「驚喜時刻花車」全台巡迴中

雅詩蘭黛今年的節慶企劃大幅升級，花車以紅金視覺打造巨型緞帶與禮物堆疊，既華麗又好拍，完全像走進品牌的節日宇宙！花車將巡迴北中南全台9大百貨櫃點，多款限定「歡慶時刻禮盒」都能夠一次看得到！從小棕瓶、眼霜到唇膏套組，全都以超值組合亮相，是交換禮物榜上前幾名的人氣王。

雅詩蘭黛驚喜時刻花車活動，本週就在新光三越台北信義新天地A館！（圖／吳雅鈴攝）

現場陳設有多款歡慶時刻禮盒限定系列，最佛心的直接下殺1.8折真的不買可惜。（圖／吳雅鈴攝）

最吸引人的還有現場提供的「禮物客製服務」，包含節慶緞帶、專屬包裝、明星商品刻印等，把送禮儀式感直接拉滿，每個細節都能讓禮盒從普通變成「有溫度的節慶心意」，難怪每到週末人潮都擠滿花車現場。

只要購買特潤超導全方位修護露、粉持久完美持妝粉底、絕美奢潤精萃唇膏，就能享有刻印服務，留下妳獨一無二的專屬紀念。（圖／吳雅鈴攝）

同場加映！這次雅詩蘭黛除了舉辦花車活動來慶祝送禮佳節，12月起更將於全台指定櫃點舉辦「歡慶VIP手作花圈體驗活動」，購買指定商品還能加碼獲得超級可愛的「小棕娃」讓妳帶回家收藏喔。（圖／吳雅鈴攝）

Aesop —「SOGO 復興店全新概念空間」美到像走進台北的歷史

Aesop在SOGO復興店打造了極具文化溫度的新概念空間，靈感取自台北街區的老花磚圖騰，外牆以1,700片手工瓷磚堆疊出濃厚的城市質地，青瓷綠色調延伸到牆面與天花板，搭配錘紋玻璃與柔和圓角設計，營造被光線包覆的沉靜氛圍。空間中還能看到Charlotte Perriand所設計的金屬壁燈，讓整體調性更有現代設計感，是近期在台北最值得親自踏進的美妝空間之一。

透過1,700片手工磁磚重現台北建築在地美學的Aesop台北SOGO復興店。（圖／品牌提供）

走進店裡除了欣賞建築語彙與手工花磚，也別忘了逛逛Aesop每年備受關注的季節性禮盒系列！今年它們以「居心香映，隅隅生悅」為主題，推出共8款限定禮盒，從手部保養、沐浴、髮品到香氛一次收齊，無論是要挑給自己、送朋友，都是非常有儀式感的選擇。

Aesop 8款期間限定禮盒，價格從1,500元起非常好入手，可以依照個人的預算來挑選。（圖／吳雅鈴攝）





