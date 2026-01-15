美妝迷一定要認識的3個韓國人氣品牌！韓星最愛香氛「SW19」、No.1醫美級保養「Dr.SANTE」、OLIVE YOUNG冠軍護髮「UNOVE」

（圖／吳雅鈴攝）

近年韓國美妝的爆紅模式，早就不只靠包裝或話題，而是各自佔據一個明確領域，從香氛、醫美保養到護髮，都有代表品牌站出來！這次幫大家整理的三個韓國品牌，剛好橫跨「氣味記憶、穩定膚況、髮質修護」三大日常關鍵，也難怪會被女孩們默默列入口袋名單。

SW19近年在香氛圈討論度明顯升溫，不只是因為氣味有辨識度，更因為它早已被不少韓星默默愛用！像是CORTIS隊長馬丁就曾公開表示很喜歡SW19的Midnight，而EXO伯賢則是喜歡它們的3pm，就連Krystal、路雲、安孝燮等人，也都被點名是SW19的香氛粉絲，讓這個品牌在韓國時尚圈與年輕族群中持續累積聲量。

因為CORTIS馬丁加持而成為熱賣品的Midnight，因為太受歡迎還出了護手霜、空間噴霧、髮香、身體洗沐等不同品項。（圖／吳雅鈴攝、取自馬丁IG）

而目前SW19全系列品項已完整進駐選品店「初衣食午」，除了香水之外，包含護手霜、髮香、枕香、空間噴霧與探索體驗組等都能在這裡買得到，讓品牌以「時間」作為香氣敘事核心的特色，能自然融入日常生活場景。最新推出的首爾城市系列，則是品牌創辦人回到家鄉首爾後，專為這座城市打造的時間香氣，以首爾為軸線，將熟悉而迷人的城市瞬間封存在氣味之中~6am描寫城市甦醒前的靜謐片刻，柏木、粉紅胡椒與雪松堆疊出清冷木質調；Midnight則捕捉夜幕降臨後的感性時刻，櫻桃、黑巧克力與沉香交織出濃郁層次，讓香氣成為一段能被穿進生活裡的首爾時間記憶。

SW19全品牌已全面進駐高級選品店「初衣食午」大安旗艦店以及台中Lalaport店，讓消費者多了一個可實際聞香的據點。（圖／吳雅鈴攝）

全新首爾系列城市香精，更顯濃郁迷人的深度香調，搭配上以日晷概念打造的特製瓶蓋，很有精品質感！（圖／吳雅鈴攝）

Dr.SANTE善對在韓國醫美保養領域擁有相當明確的專業定位，品牌以皮膚科背景出發，專注於敏弱膚況與不穩定肌膚的長期照護需求，行銷遍及25個國家，在韓國境內更有超過8,000家醫美診所與護膚沙龍指定使用，並被列為消費者心中醫美保養類No.1！不同於強調立即效果的刺激型保養，Dr.SANTE更重視成分比例、修護邏輯與肌膚耐受度，主張先穩定膚況、再逐步修護屏障，讓保養回到皮膚真正需要的節奏，也因此長期受到專業皮膚管理通路與美容編輯推薦。

2026年正式進軍台灣市場的Dr.SANTE善對，特別選擇具備藥妝專業形象與美容諮詢服務的指標通路「康是美」作為首站，使原本僅在醫美中心才能體驗到的護膚產品，成為人人都能入手的保養新選擇。（圖／吳雅鈴攝）

在產品面向上，Dr.SANTE最具代表性的正是「甘菊藍舒緩修護系列」，其中三款明星商品被視為穩膚日常的核心組合。首先是有「穩膚神水」之稱的甘菊藍舒緩修護機能化妝水，以高比例洋甘菊花水搭配甘菊藍精華，協助快速補水並安撫不適；接著是甘菊藍舒緩修護安瓶精華，主打高濃度修護取向，針對乾燥、泛紅等不穩定狀態提供集中調理；最後則是甘菊藍舒緩修護天藍潤澤霜，著重於鎖水與屏障防護，讓肌膚在保養最後一步維持穩定狀態。三款產品分工清楚，從補水、修護到防護，各自扮演不同角色，也讓醫美級保養能真正落實在日常使用中。

Dr.SANTE甘菊藍舒緩修護機能化妝水200ml／1,090元 不只能擦塗使用，也可進行局部或全臉濕敷。（圖／吳雅鈴攝）

Dr.SANTE甘菊藍舒緩修護安瓶精華 50ml／1,890元 高濃度甘菊藍精華搭配多重玻尿酸，可加強修護肌膚屏障、提升肌膚含水量。（圖／吳雅鈴攝）

Dr.SANTE甘菊藍舒緩修護天藍潤澤霜50g／1,190元 潤澤卻不黏膩的質地，能緊密包覆肌膚表層幫助鎖水。（圖／吳雅鈴攝）

至於護髮圈近年聲量持續攀升的，則是UNOVE柔諾伊！連續三年拿下韓國 OLIVE YOUNG頭髮護理類別 No.1，主打高濃度蛋白質修護，全系列蘊含28~30種蛋白質與多重髮絲營養成分，從洗髮、髮膜到精油，完整打造洗、養、護三步驟。質地特別為亞洲氣候設計，不厚重、不扁塌，加上柔綻花香與暖木花香的標誌性氣味，讓護髮不只有效，也多了儀式感。

UNOVE柔諾伊宣已於屈臣氏與好市多同步開賣，為女孩開啟優雅自信的全新髮護時代。（圖／品牌提供）





