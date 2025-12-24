美委沖突引安理會激烈交鋒 中俄批美「侵略行為」 歐洲呼籲降級處理

（德國之聲中文網）美國政府近期采取了一系列加大對馬杜羅政府的施壓措施。9月以來美軍多次襲擊據稱被販毒分子用於加勒比海和東太平洋的船只，已造成100多人死亡。美國海岸警衛隊近期扣押兩艘油輪，據多家通訊社報道正在追蹤第三艘。特朗普數日前下令對進出委內瑞拉港口的受制裁油輪實施封鎖。

聯合國安理會就委內瑞拉局勢舉行緊急會議，此次會議應委內瑞拉請求召開。

美方：打擊毒品與“非法政權”

美國政府強調，其相關措施旨在打擊毒品走私和有組織犯罪。美國常駐聯合國代表邁克·沃爾茲（Mike Waltz）在安理會表示，委內瑞拉總統馬杜羅並非合法總統，而是“罪犯”，並指控其將石油銷售收入投入毒品交易。沃爾茲稱，受制裁的油輪是馬杜羅及其“非法政權”的主要經濟生命線，並為“太陽卡特爾”（Cartel de los Soles）這一毒品恐怖組織提供資金支持。

沃爾茲說：“馬杜羅出售委內瑞拉石油的能力使其得以維持虛假政權，並為其毒品恐怖主義活動提供便利。美國將最大限度地實施和執行制裁，以剝奪馬杜羅為‘太陽卡特爾’提供資金的資源。”

美國總統唐特朗普指責加拉加斯政權支持被美國列為恐怖組織的毒品集團，並對美國國家安全構成威脅。

特朗普還在社交平台上要求委內瑞拉歸還“此前從美國手中奪走的石油、土地和其他資產”，並重申將對進出委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖。

委內瑞拉指控美國“法外行事”發動“非法封鎖戰”

委內瑞拉在安理會否認美方全部指控 - “認為石油收入被用於資助毒品交易是荒謬的。”並稱美國正在發動一場“非法的封鎖戰爭”，目標是推翻現政府並控制該國巨大的石油儲備。

委內瑞拉常駐聯合國代表蒙卡達（Samuel Moncada）表示，“認為石油收入被用來資助毒品交易是荒謬的”。他指責美國“在國際法和其本國法律之外行事”，要求委內瑞拉人民“騰空國家並將其交給特朗普政府”，包括所有油田。”蒙卡達強調，真正的威脅不是委內瑞拉，而是現任美國政府。

蒙卡達質問道，“美國政府有什麼權利迄今為止扣押近400萬桶委內瑞拉石油？”並稱“所謂的海上封鎖實質上是一種軍事行為，目的是圍困委內瑞拉、削弱其經濟和軍事能力，破壞社會和政治凝聚力，為外部勢力發動侵略制造混亂。”

中俄挺委內瑞拉：美國行為違反國際法與聯合國憲章

俄羅斯常駐聯合國代表瓦西裡·涅邊賈（Vasily Nebenzya）在會議上指責美國在對委內瑞拉施壓過程中采取“牛仔式行徑”，包括對該國海岸實施非法封鎖。他表示，這種封鎖違反了國際法和《聯合國憲章》的關鍵原則，是“最清晰、最現實的侵略行為”，並警告這將給委內瑞拉民眾帶來災難性後果。

涅邊賈警告，美方行動可能成為未來針對拉美國家軍事行動的危險先例。

中國常駐聯合國代表孫磊表示美國“嚴重侵犯他國主權安全和合法權益，嚴重違反《聯合國憲章》和國際法，”並稱中國反對“一切單邊霸凌行徑”，反對“外部勢力以任何借口干涉委內瑞拉內政”，反對“非法單邊制裁和‘長臂管轄’。”他強調，航行自由必須得到保障。

歐洲呼籲降級處理，反對軍事解決

英國、法國、希臘、丹麥、斯洛文尼亞等歐洲國家在安理會一致呼籲各方緩和緊張局勢，並遵守國際法。

與此同時，一些歐洲國家馬杜羅的民主合法性提出質疑，指出委內瑞拉存在人權侵犯和選舉缺乏透明度的問題，但明確反對軍事解決方案。

委內瑞拉尋求立法反制：將扣押油輪定為犯罪

在國內層面，委內瑞拉國民議會迅速通過一項法案，將妨礙該國航運和商業活動的行為，包括扣押油輪在內定性為刑事犯罪。

由執政黨控制的一院制議會並未公布法案草案或最終文本。根據法案內容，任何針對委內瑞拉商業伙伴實施“海盜行為、封鎖或國際非法行為”的個人，無論是推動、資助還是直接參與，都將面臨罰款及最高20年的監禁。

該法案還要求要求行政部門制定“激勵措施和機制”，以在發生海盜行為、海上封鎖或其他非法行為時，為與委內瑞拉開展業務的國內或外國實體提供經濟和商業保護。該法案目前有待馬杜羅簽署生效。

委內瑞拉反對派，包括諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado），公開支持特朗普的委內瑞拉政策，包括扣押油輪。馬查多和特朗普都曾多次表示，馬杜羅的統治已進入倒計時。

會議未通過任何正式決議

此次安理會緊急會議由委內瑞拉在俄羅斯和中國的支持下提議並召開，未形成任何正式決議。許多國家對違反國際海洋法和《聯合國憲章》的行為表示關切。《聯合國憲章》要求所有193個成員國尊重其他所有國家的主權和領土完整。也有包括巴拿馬和阿根廷在內的一些國家支持美國的行動。

作者: 德正 (法新社 德新社 美聯社 路透社)