美委緊張加劇 俄羅斯外長表達力挺委內瑞拉

俄羅斯22日對委內瑞拉表達「全力支持」。部署在加勒比海的美軍正在對這個南美洲國家受制裁的油輪進行封鎖。

莫斯科做出這項承諾之際，正值聯合國安理會將在23日集會，討論卡拉卡斯(Caracas)與華盛頓之間加劇的危機。

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)和委內瑞拉外長希爾(Yvan Gil)在通話中猛烈抨擊美國的行動，包括攻擊被控販毒的船隻、以及最近扣押2艘油輪。

一位美國官員21日告訴法新社，美方正在追緝第三艘油輪。

俄羅斯外交部發表聲明指出，這兩個盟國外長在通話中對華盛頓升高在加勒比海的行動深表關切，認為此舉恐將給這個地區帶來嚴重後果，並威脅到國際航運。

聲明並補充說，俄羅斯方面重申在當前的情況下，對委內瑞拉領導階層與人民的全力支持，並與他們同在。

美軍自9月以來就對華盛頓聲稱在加勒比海與東太平洋販毒的船隻發動攻擊，但並未對他們的指控提出證據。

根據委內瑞拉政府與死者家屬表示，已有超過100人喪命，他們有些是漁民。

美國總統川普(Donald Trump)在這個月16日宣布，封鎖進出委內瑞拉的「受制裁油輪」。

川普聲稱，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)政府利用石油收入，來資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺與綁架」。

川普並指控委內瑞拉「奪走了我們所有的石油」，這顯然是指委內瑞拉將石油產業國有化。他並表示，「我們要把它們拿回來」

卡拉卡斯憂心華盛頓正試圖推翻委內瑞拉政權，並指控華盛頓是「國際海盜行為」